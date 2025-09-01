Mercato OM : le dossier Geertruida s’effondre à la dernière ligne droite !

Alors que l’Olympique de Marseille multiplie les mouvements dans les ultimes heures du mercato, un dossier majeur vient de tomber à l’eau. Selon les informations de Sky Sport Deutschland, l’accord entre le club olympien et Lutsharel Geertruida a été rompu. Le défenseur néerlandais, qui était pressenti pour rejoindre la Provence, ne portera finalement pas les couleurs marseillaises — sauf improbable retournement de situation de dernière minute.

Formé au Feyenoord Rotterdam, Geertruida était une piste privilégiée par la direction de l’OM pour renforcer le secteur défensif de Roberto De Zerbi. International néerlandais, apprécié pour sa polyvalence et sa solidité, il avait suscité un réel enthousiasme chez les supporters marseillais, impatients de voir l’opération se concrétiser. Les discussions avaient même avancé au point de laisser entrevoir un accord finalisé.

Une fin brutale des négociations

Pour des raisons qui n’ont pas encore été totalement précisées, le deal est désormais considéré comme « off ». Ce désistement intervient à un moment crucial du mercato, où l’OM travaille sur plusieurs fronts pour remodeler son effectif. À moins d’un incroyable rebondissement, Marseille devra se tourner vers d’autres solutions pour densifier sa défense.

Ce contretemps oblige Pablo Longoria et son équipe à accélérer sur d’autres pistes, alors que l’heure tourne avant la clôture officielle du marché des transferts. Le club phocéen a déjà montré ces derniers jours qu’il n’hésitait pas à multiplier les discussions, comme avec Nayef Aguerd ou Emerson Palmieri. L’échec Geertruida ne remet donc pas en cause la stratégie agressive de l’OM, mais il laisse un goût amer dans un mercato déjà riche en rebondissements.

À quelques heures de la fin du marché des transferts Marseille est toujours à la recherche du coup parfait pour renforcer une équipe qui jouera sur plusieurs tableaux cette saison.

A lire aussi : Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord total pour le successeur de Rabiot !