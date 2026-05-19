OM : Jonathan Rowe donne des détails sur son altercation avec Adrien Rabiot !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jonathan Rowe est revenu sur sa violente altercation avec Adrien Rabiot après la défaite contre Rennes en ouverture de la Ligue 1. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’ailier anglais a livré une nouvelle version détaillée des faits, plusieurs mois après cet épisode qui avait profondément marqué le vestiaire marseillais.

L’affaire continue de faire parler autour de l’OM. Après plusieurs semaines de silence, Jonathan Rowe a évoqué une nouvelle fois sa bagarre avec Adrien Rabiot, survenue après la défaite face au Stade Rennais (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. Un épisode qui avait provoqué une vive tension en interne et conduit, quelques jours plus tard, au départ des deux joueurs.

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Jonathan Rowe donne sa version des faits

Dans un entretien accordé à The Athletic, Jonathan Rowe affirme que l’incident a débuté après une première altercation avec Geronimo Rulli, avant l’intervention d’Adrien Rabiot dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. « Tout était parti d’une altercation entre Geronimo Rulli et moi, avant qu’Adrien Rabiot n’intervienne. Ça a dégénéré, c’était à cause d’une remarque que Rabiot a fait », a expliqué l’ancien ailier marseillais.

Le joueur anglais assure également que la scène aurait été partiellement interprétée par le staff olympien, notamment par Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia. « Le problème, c’est que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, n’ont pas vu le premier coup de poing de Rabiot au début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper. Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison apparente. J’ai dû m’expliquer après coup », a-t-il ajouté.

Une séquence qui a marqué le début de saison de l’OM

Cette altercation reste l’un des épisodes les plus marquants du début de saison de l’OM. Battu par Rennes lors de la première journée de championnat, le club marseillais traversait alors une période de fortes tensions sportives et internes. Les déclarations de Jonathan Rowe relancent désormais un dossier sensible autour de la gestion du vestiaire marseillais à cette période.