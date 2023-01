OM : Kaboré va devoir se mettre au niveau ! 

L’OM s’est imposé 2-1 à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Issa Kaboré sur ce match.

Après sa large victoire 6-1 face au TFC, l’OM devait confirmer à Montpellier dans un match plus tendu. Les locaux ont rapidement mis de l’intensité et du pressing, l’OM a eu du mal à développer son jeu. La première mi-temps n’a pas d’un gros niveau technique avec énormément d’actions avortées des deux côtés. Clauss a trouvé la barre d’une centre raté et détournée par Omlin, le latéral droit s’est ensuite blessé aux adducteurs. L’OM a ouvert le score dès l’entame de la seconde période, Under trouvant Veretout venu se placer dans la surface, la tête de l’international français obligeant Omlin a un bel arrêt, Tavares était à la reception du second ballon, pour feinter une frappe pied gauche et enchainer par un crochet et un tir pied droit en pleine lucarne. Montpellier ne lâchait pas pour autant mais la vitesse de ses attaquants a été souvent gâchée par un dernier geste mal assuré. L’OM va doubler la mise, sur un corner bien tiré par Under au second poteau, Mbemba oblige Estève a placer sa tête qui file dans ses propres filets. 0-2, le match semblait bouclé, mais à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Tavares coupable d’un mauvais geste est exclu, dans la foulée Lopez rate sa sortie et vient puncher un attaquant héraultais. Savanier transforme le penalty et donne 4 minutes de stress aux supporters marseillais. Finalement, l’OM s’impose et reste devant Rennes et à 4 points de Lens.

La note d’Issa Kaboré : 4/10

Son appréciation

Kaboré va devoir se mettre au niveau !

Obligé d’entrer en jeu à la 24e minute suite à la blessure de Clauss, le jeune latéral n’a pas rassuré ses détracteurs. Auteur de beaucoup de pertes de balle par des mauvais choix ou par manque de maitrise technique, Kaboré a semblé bien trop fébrile et a mis en danger sa défense. Le jeune joueur de 21 ans a beaucoup d’envie et d’energie mais il doit se canaliser pour être plus précis dans son jeu. A l’image de ces centres totalement ratés, il doit être plus appliqué et se fondre d’avantage dans le collectif. Il devrait avoir du temps de jeu suite à l’absence de Clauss, à lui de rapidement se mettre au niveau.

Les notes des médias L’Equipe 3/10 Vite entré à la place de Clauss blessé (25e), il a entamé son match par des approximations techniques sur chaque ballon ou presque, avec notamment une frappe complètement dévissée (36e) ou des centres envoyés au poteau de corner opposé. Ce fut (un peu) mieux en seconde période, mais il reste l’impression de grosses lacunes techniques qu’il tarde à gommer. Maxifoot 3/10 Clauss a été remplacé à la 24e par Issa Kaboré (3), qui n’a pas marqué des points à la Mosson. Son hésitation et sa maladresse ont encore provoqué des pertes de balle et surtout des centres totalement ratés. Footmercato 4/10 Kaboré ne s’est pas montré sous son meilleur jour en ratant presque tout ce qu’il aura tenté pendant cette rencontre. Ses centres ont notamment très rarement trouvé preneur. Il a perdu des points à cause de ses nombreuses erreurs malgré ses bonnes intentions.

