OM – Kamara : « On avait besoin que les cadres parlent, de tout remettre à zéro ! »

Le milieu de terrain de Marseille Boubacar Kamara s’est exprimé à la veille du match face à Qarabag. Il a notamment évoqué la pression et les critiques autour de l’équipe après la défaite contre Clermont dimanche.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match retour contre Qarabag (16e de finale de la League Europa Conference) le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubakar Kamara a évoqué la pression qui est monté d’un cran après la défaite à domicile contre Clermont dimanche dernier.

« Cette défaite contre Clermont, ça arrive. Elle nous a fait mal, on avait besoin que les cadres parlent. On avait besoin de tout remettre à zéro pour bien repartir pour le sprint final. D’un point de vue personnel, je vais très bien. J’étais sur le banc par choix du coach. On a bien parlé, il faut repartir de l’avant et gagner demain. De la pression ? Quand on est à l’Olympique de Marseille, il y en a toujours. C’est vrai que cette élimination en Coupe de France nous a fait du mal. Cette coupe d’Europe peut nous permettre de gagner un titre et de faire plaisir aux supporters » Ce qu’on s’est dit après Clermont ? Les cadres ont parlé, ce qu’on s’est dit doit rester entre nous. » Boubacar Kamara – Source : Foofball Club de MarseilleA lire aussi : OM : « Il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire ! »

