OM : « Il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille. Notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono, évoque les sorties médiatiques de Dimitri Payet et Valentin Rongier qui ont fait du bruit après la défaite du club marseillais contre Clermont (0-2) au vélodrome dimanche dernier.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean Charles de Bono, a donné son sentiment sur la contre performance de l’OM contre Clermont (0-2) ce dimanche et les réactions des joueurs à chaud après la rencontre.

« On s’aperçoit d’une chose c’est que jusqu’à présent les joueurs n’ont jamais parlé, et aujourd’hui il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire. Il y a des joueurs qui prennent la parole pour dire que ça ne va pas là, qu’il se passe ceci ou cela… Quand l’équipe perd certains joueurs profitent peut-être de cette mauvaise dynamique pour faire sortir des choses. j’espère qu’on en ait pas complètement arrivé là car ça pourrait mettre en péril l’équilibre de l’équipe. Et après tu peux perdre ton fil conducteur, la base de ton groupe, on sait après comment ça se passe à Marseille » Jean Charles de Bono – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco avait lui aussi donné son sentiment sur les propos de Dimitri Payet à chaud après la rencontre.

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)