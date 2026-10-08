OM : Kamissoko peut en profiter, Egan-Riley inquiète et un gros partenariat prolongé… Les 3 infos de ce jeudi

À quelques jours du déplacement à Troyes, l’actualité de l’OM reste marquée par les blessures et les opportunités qu’elles peuvent créer dans l’effectif de Bruno Genesio. Nouhoum Kamissoko pourrait gagner du temps de jeu, C. J. Egan-Riley reste incertain à cause d’une gêne à la cheville, tandis que le club a officialisé la prolongation d’un partenariat important pour trois années supplémentaires.

Kamissoko peut profiter de l’absence d’Højbjerg

La blessure de Pierre-Emile Højbjerg pourrait ouvrir une vraie fenêtre à Nouhoum Kamissoko.

Selon La Provence, le jeune milieu a « encore marqué des points pendant la trêve », notamment lors du match amical face à Montpellier. Avec un calendrier très chargé et plusieurs joueurs à ménager, il pourrait désormais apparaître plus régulièrement dans la rotation de Bruno Genesio.

Tochukwu Nnadi reste une option naturelle dans l’entrejeu, mais Kamissoko a clairement gagné du terrain ces derniers jours.

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Egan-Riley touché à la cheville

Nouvelle inquiétude en défense centrale.

C. J. Egan-Riley doit composer avec une gêne à la cheville. Selon La Provence, l’Anglais a « une cheville qui grince ». Il a repris l’entraînement mardi, mais sa présence face à Troyes reste à surveiller.

Dans une charnière déjà amoindrie par l’absence longue durée de Derek Cornelius, Bruno Genesio dispose de peu de marge. Si Egan-Riley devait manquer la rencontre, Bamo Meïté apparaît comme l’option la plus crédible pour le remplacer dans l’axe.

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Un partenariat important prolongé pour trois ans

Bonne nouvelle cette fois sur le plan institutionnel.

Le partenariat entre l’OM et la Côte d’Ivoire va se poursuivre pour trois années supplémentaires.

Dans un entretien accordé à La Tribune, le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, s’est montré très satisfait de la première phase de collaboration et a confirmé l’ouverture d’un nouveau cycle.

Il a notamment expliqué que l’OM reste une vitrine stratégique pour faire connaître la destination ivoirienne en France.

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Entre gestion de l’effectif, jeunes qui poussent et actualité économique du club, l’OM reste très actif à quelques jours d’un déplacement déjà crucial à Troyes.