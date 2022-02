OM – Qarabag FC (3-1) : Très bien payé pour Marseille !

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Karabag (3-1) lors des 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir grâce à un doublé de Milik et un but de Payet dans les arrêts de jeu.

OM 3 1 Karabag Milik 41′ 85′ Kady Milik 44′ Payet 91′

Le onze de l’OM face à Metz

López

Alvaro – Balerdi

Lirola – Kamara – Gueye – Luan Perez

Gerson

Under Milik Bakambu

Le match :

Jorge Sampaoli a décidé d’aligner un onze de départ fortement remanié et les olympiens subissent le jeu des visiteurs dès l’entame du match. Les première opportunités sont pour Karabag et Mandanda doit réaliser un premier arrêt décisif sur une frappe de Zoubir (9′). L’OM n’arrive pas à mettre en place son jeu. Dominés pendant 20 minutes, les olympiens parviennent toutefois à reprendre la possession du ballon de manière très laborieuse. Avant la pause, Boubakar Kamara est le premier à se procurer une véritable occasion, mais sa frappe est détournée du pied par le gardien (39).

C’est finalement encore Milik qui va changer le cours de cette première période de très mauvaise qualité jusque-là. L’attaquant polonais réalise en effet un doublé coup sur coup. Un premier but sur corner, repris de la tête et conclut de près du pied droit (41′, 1-0), puis un second clinique d’une frappe du gauche au point de pénalty (2-0).

A lire aussi : OM : Ünder apporte son soutien à Milik !

En seconde période l’OM gère et Mandanda répond présent. Le capitaine olympien détourne de la main opposée une frappe de Wadji (65′) puis du pied une une talonnage à bout portant de Kady (79′). A force de gérer et de ne rien proposer, les hommes de Sampaoli se font surprendre en fin de match. Servi dans les six mètres Kady reprend d’un plat du pied gauche à bout portant pour réduire la marque (2-1, 85′).

Après avoir longtemps souffert lors de cette seconde période, l’OM va finalement inscrire un troisième but dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de Payet sur une service de Bamba Dieng (91′,3-1).

L’Olympique de Marseille s’impose finalement sur le core de 3 buts à 1. un résulta très bien payé vu la prestation laborieuse des marseillais.