OM : Karim Bennani emballé par ce duo !

La victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Toulouse lors de la 25ᵉ journée de Ligue 1 continue d’alimenter les débats. Sur le plateau de l’émission L’Équipe de Greg, le journaliste Karim Bennani est revenu ce lundi sur l’importance de ces trois points et sur certains enseignements tirés de la prestation marseillaise.

Une victoire importante pour la course à la Ligue des champions

Le succès de l’OM au Stadium face à Toulouse a permis au club marseillais de rester solidement engagé dans la course au podium en Ligue 1. Un enjeu majeur pour un club qui vise une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Karim Bennani a rappelé l’importance capitale de terminer à la troisième place du championnat.

« Si l’OM termine troisième ? C’est bien, c’est très bien même. Il n’y a plus que ça, c’est vital financièrement et sportivement. La quatrième place vous oblige à passer par un double barrage et la dernière fois l’OM s’est fait éliminer par le Panathinaïkós, alors mieux vaut l’éviter. J’allais parler du projet mais je ne sais même plus ce que ça veut dire dans la mesure où vous n’avez plus Longoria ni De Zerbi alors qu’on nous avait vendu un projet de trois ans.

J’ai vu de belles choses contre Lyon. Ils font deux victoires consécutives en championnat avec le duel contre Toulouse en Coupe de France entre les deux. Dans ces trois matchs, l’OM a été irrégulier. Ce problème ne date pas d’hier. Offensivement, Marseille a toujours eu quelque chose d’intéressant à proposer. C’est le cas avec Paixão, qui est revenu en forme grâce à Beye qui l’a remis titulaire.

J’ai trouvé la formule Pavard-Balerdi derrière plutôt intéressante contre Toulouse. J’ai vu deux joueurs un peu plus solides. Ce n’était pas le Real ou City en face mais ça peut donner des idées à Beye pour cette fin de saison »

La formule Pavard-Balerdi derrière plutôt intéressante

Au-delà du résultat, la prestation défensive de l’Olympique de Marseille a retenu l’attention. Le tandem composé de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi a montré davantage de solidité face aux Toulousains, un point souvent critiqué cette saison.

Pour Karim Bennani, cette association pourrait offrir une option intéressante à l’entraîneur Habib Beye pour la fin du championnat. La stabilité défensive reste en effet un facteur clé pour un OM capable de produire du jeu offensif, notamment avec un Paixão retrouvé.

Reste désormais à confirmer ces progrès face à une opposition plus relevée dans les prochaines semaines de Ligue 1, alors que la bataille pour le podium reste particulièrement serrée.