Confronté à des restrictions financières, l’OM s’appuie davantage sur ses jeunes joueurs cette saison. Parmi eux, Kelyann Bezahaf a progressivement gagné sa place dans le groupe de Bruno Genesio. Le défenseur de 20 ans compte déjà cinq apparitions toutes compétitions confondues.

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Kelyann↗ Bezahaf répond présent depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille. Le natif de Martigues a notamment été utilisé au poste d’arrière droit, où il s’est progressivement frayé un chemin dans la défense olympienne. Son temps de jeu comprend deux rencontres de Ligue Europa et trois matchs de championnat.

Une progression remarquée dans la défense de l’OM

À deux jours de la réception du Mans au Vélodrome, prévue le 22 novembre pour la 11e journée de Ligue 1, Bruno Genesio↗ a été interrogé sur le rendement de son jeune défenseur. L’entraîneur marseillais a insisté sur la régularité de Bezahaf et sur sa capacité à répondre aux attentes lorsqu’il est titularisé ou lorsqu’il entre en cours de match. Le technicien a également décrit un joueur impliqué dans la vie du groupe et désireux de progresser. D’après ses propos, Bezahaf n’était pas forcément identifié comme l’un des jeunes les plus attendus à son arrivée, mais ses performances lui ont permis de gagner une place dans la rotation.

C’est un garçon très sérieux qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui a un très bon état d’esprit. Il est très apprécié par le groupe, il vient toujours avec l’envie de progresser.

Genesio souligne sa fiabilité

Bruno Genesio↗ estime que le défenseur a répondu présent à chaque occasion depuis le début de la saison. Cette appréciation concerne aussi bien ses apparitions comme titulaire que ses entrées en jeu, alors que l’OM doit composer avec un effectif marqué par les restrictions financières.

Il a toujours répondu présent et à nos attentes lors des matchs. Il a une belle progression.

L’entraîneur de l’OM a enfin rappelé que Kelyann Bezahaf pouvait désormais être utilisé pleinement dans les deux configurations. Il a notamment expliqué que le jeune joueur pouvait compter « comme titulaire ou en entrant » dans les plans marseillais.