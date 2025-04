OM : Kondogbia aux deux visages !

L’OM avait besoin de s’imposer et l’a bien fait 4-1 face à Brest en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre disputée dans un stade Vélodrome bouillant…

L’Olympique de Marseille a dominé le Stade Brestois 4-1 au Vélodrome lors de la 31e journée de Ligue 1, porté par un triplé exceptionnel d’Amine Gouiri. L’attaquant algérien a ouvert le score à la 8e minute, avant de marquer un second but juste avant la mi-temps d’une spectaculaire bicyclette, saluée comme l’un des plus beaux buts de la saison. Il a complété son triplé à la 63e minute, scellant ainsi une victoire décisive pour l’OM dans la course à la Ligue des Champions.

Malgré l’égalisation de Brest par Abdallah Sima sur corner, Marseille a rapidement repris l’avantage grâce à un but de Mason Greenwood, dont la frappe déviée a trompé le gardien adverse. Ce succès permet aux hommes de Roberto De Zerbi de récupérer la deuxième place du classement, deux points devant Lille, avec trois journées restantes. La performance de Gouiri, ovationné à sa sortie, symbolise le renouveau offensif de l’OM dans ce sprint final crucial.

La note de Geoffrey Kondogbia : 5.5/10

Son appréciation

Geoffrey Kondogbia, aligné une nouvelle fois dans l’axe mais cette fois dans une défense à quatre, s’est montré plus à l’aise en seconde période, lorsque le bloc marseillais s’est replié. Moins sûr que son coéquipier en défense, il a été mis en difficulté par Sima lors d’un duel aérien disputé et a délivré une passe mal ajustée vers Garcia (24e). Par moments, il a peiné face aux offensives brestoises. Il n’a toutefois jamais renoncé et a fait preuve de vaillance et de combativité jusqu’au bout, comme en atteste son retour sur Mama Baldé dans les arrêts de jeu (90e+3).

Les notes des médias