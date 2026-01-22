OM : Kondogbia, insuffisant techniquement…

L’OM s’est incliné 0-3 face à Liverpool ce mercredi dans un stade Vélodrome bouillant. Malgré un adversaire de haut niveau, les Marseillais peuvent regretter leur manque d’intensité, de vitesse et de justesse technique… Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre disputée à Marseille.

Dominateur d’entrée, Liverpool impose un pressing haut et constant qui gêne fortement la relance marseillaise dès les premières minutes. L’OM tente de répondre en contre, notamment par Greenwood et Gouiri, mais se heurte à une défense anglaise bien en place et à un Alisson vigilant. Les Reds se montrent rapidement dangereux, avec des situations pour Mac Allister (19e) puis Salah (40e), tandis qu’Ekitiké voit un premier but logiquement refusé pour hors-jeu (24e). Marseille souffre dans les transmissions et concède plusieurs ballons dans des zones sensibles. Malgré quelques interventions défensives importantes, les Phocéens plient juste avant la pause. Sur un coup franc excentré, Dominik Szoboszlai trompe Rulli d’un tir rasant sous le mur (45e+1). Liverpool rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (1-0), après une première période globalement maîtrisée.

UN OM trop timide ! Liverpool efficace !

Au retour des vestiaires, l’OM affiche un visage plus entreprenant et se procure plusieurs situations, notamment par Greenwood, qui oblige Alisson à une belle parade (52e). Marseille pousse et multiplie les incursions, mais Liverpool reste extrêmement dangereux en transition. Ekitiké touche l’équerre (59e), puis Wirtz force Rulli à s’employer (63e), confirmant la mainmise anglaise sur le tempo du match. À l’heure de jeu, les changements marseillais n’inversent pas la dynamique. Sur un centre en retrait de Frimpong, Geronimo Rulli détourne le ballon dans son propre but et permet aux Reds de faire le break (72e). En fin de rencontre, malgré une dernière tentative d’Aubameyang stoppée par Alisson (90e+1), Liverpool scelle définitivement le sort du match grâce à Cody Gakpo, auteur du troisième but dans le temps additionnel (90e+3). Géré de bout en bout, ce succès net (0-3) permet aux Reds de grimper dans le top 8, tandis que l’OM jouera sa qualification à Bruges.

La note de Geoffrey Kondogbia : 4 / 10

Son appréciation

Généreux et combatif, le milieu marseillais a beaucoup donné dans l’impact et le pressing, notamment face à Wirtz et Ekitike. Son entame, marquée par une percée dès la 1re minute, a laissé entrevoir de bonnes intentions, vite freinées par un déchet technique trop important. Constamment sous pression, il a perdu plusieurs ballons dangereux près de sa surface, heureusement sans conséquence grâce à un Balerdi vigilant (29e, 30e). Trop limité dans la construction et peu inspiré balle au pied, Kondogbia n’a pas permis à l’OM de respirer dans l’entrejeu. Remplacé par Bilal Nadir (67e), il laisse l’image d’un match engagé mais insuffisant à ce niveau.

