OM : Kondogbia, le retour perdant…

Pour cet affrontement face aux Auxerrois et face à la suspension du capitaine Léonardo Balerdi, De Zerbi avait décidé de faire confiance à Geoffrey Kondogbia dans l’axe central de cette défense à trois. Malheureusement, ce choix ne s’est pas montré payant tant le Centrafricain s’est montré fébrile techniquement et physiquement tout au long de la rencontre. Sur un mauvais contrôle, il manque de couter un but aux siens (65′). Il est remplacé par Ulisses Garcia à la 81′ après un match qui ne restera pas dans les annales.