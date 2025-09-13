Info Chrono
OM : Kondogbia, l'invité surprise !
OM Actualités

OM : Kondogbia, l’invité surprise !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Geoffrey KONDOGBIA of Marseille during the UEFA Europa League group B match between Olympique de Marseille and AEK Athens at Orange Velodrome on October 26, 2023 in Marseille, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre !

 

Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.

Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.

 

 

A lire aussi : OM – Lorient (4-0) – De Zerbi : “On est déjà à la 4e journée, et c’est ça qui me dérange”

La note de Geoffrey Kondogbia : 7/10

 

Son appréciation 

Titulaire surprise et capitaine en l’absence de Balerdi et Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia a livré une prestation très solide dans l’entrejeu. Garant de l’équilibre phocéen, il s’est illustré dès l’entame avec une ouverture parfaite pour Murillo sur l’action amenant le penalty. Autoritaire dans les duels (7 remportés sur 9) et précis dans ses transmissions, le milieu centrafricain a fait parler son expérience pour gérer le tempo marseillais. Actif dans le pressing, il a signé l’une de ses meilleures performances depuis longtemps avant de céder sa place à Höjbjerg peu après l’heure de jeu. Une solution de plus au milieu de terrain !

 

 

Les notes des médias

 

Note de L’Equipe 7/10

En l’absence d’Höjbjerg, ménagé, il a retrouvé une place au milieu et même le brassard, puisque Balerdi était au repos, lui aussi. Il a été le garant de la stabilité dans l’entrejeu et s’est même signalé avec une belle ouverture pour Murillo sur l’action du penalty (10e). Remplacé poste pour poste par Höjbjerg (61e), auteur d’une remise parfaite pour Greenwood (75e).
Note de La Provence 6/10

Affublé du brassard de capitaine en l’absence de Balerdi et Hojbjerg, ménagés, l’ex-Valencian a rendu une copie propre. Impliqué sur l’ouverture du score avec une ouverture parfaite pour Murillo (9), il a fait jouer son expérience dans l’entrejeu avant de céder sa place à Hojbjerg (60).
Note de Maxifoot 7/10 Le capitaine du soir a parfaitement lancé Murillo sur l’action qui amène le penalty. Actif dans le pressing et le duel, le milieu centrafricain a livré une de ses meilleures prestations depuis fort longtemps.
Note de FootMercato 7.5/10 Capitaine du soir en l’absence de Pierre-Emile Höjbjerg, le Centrafricain a rendu une copie très solide. Autoritaire dans ses interventions (7 duels remportés sur 9 disputés) et précis dans ses transmissions, il a parfaitement géré le temps de jeu phocéen.
