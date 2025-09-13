OM : Kondogbia, l’invité surprise !

L’OM a parfaitement réagi après ses débuts compliqués en championnat en écrasant Lorient 4-0 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre !

Rapidement mis sur les bons rails par un penalty transformé par Mason Greenwood et l’expulsion de Darlin Yongwa, les Marseillais ont déroulé face à des Merlus dépassés. Benjamin Pavard, titularisé pour la première fois, a marqué de la tête sur corner avant qu’Angel Gomes ne signe une superbe volée pour corser l’addition. En fin de match, Nayef Aguerd a lui aussi célébré ses débuts par un but, scellant une soirée parfaite pour les recrues.

Dominateurs du début à la fin, les joueurs de Roberto De Zerbi ont affiché maîtrise et efficacité, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer l’adversaire. Avec plus de 70 % de possession et une défense quasiment pas inquiétée, l’OM a retrouvé sérénité et confiance avant une semaine capitale. Les Phocéens défieront en effet successivement le Real Madrid en Ligue des champions et le PSG en championnat. Cette large victoire, la cinquième d’affilée à domicile en L1, permet aux Olympiens de repartir de l’avant avec un collectif en pleine construction mais déjà très prometteur.

Aguerd (sur Instagram) : “Bravo à toute l’équipe pour cette superbe victoire ! 🔥 Quelle ambiance incroyable au Vélodrome, encore plus folle que dans mes rêves… Et quel bonheur de débuter cette belle aventure par un but à la maison ! 💙🤍 Allez l’OM !” #OM #TeamOM pic.twitter.com/OqEQZsXSTD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2025

La note de Geoffrey Kondogbia : 7/10

Son appréciation

Titulaire surprise et capitaine en l’absence de Balerdi et Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia a livré une prestation très solide dans l’entrejeu. Garant de l’équilibre phocéen, il s’est illustré dès l’entame avec une ouverture parfaite pour Murillo sur l’action amenant le penalty. Autoritaire dans les duels (7 remportés sur 9) et précis dans ses transmissions, le milieu centrafricain a fait parler son expérience pour gérer le tempo marseillais. Actif dans le pressing, il a signé l’une de ses meilleures performances depuis longtemps avant de céder sa place à Höjbjerg peu après l’heure de jeu. Une solution de plus au milieu de terrain !

Les notes des médias