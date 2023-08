OM : Kondogbia suspendu, Marcelino confirme un autre absent face au Pana !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avant la réception du Panathiaikos, Marcelino s’est présenté dans la salle de presse au stade Vélodrome afin de répondre aux questions des journalistes. Le coach a fait le point sur son groupe avant le match important de demain soir.

Marcelino doit faire sans Kondogbia, suspendu suite à son carton rouge du match aller. De plus, Mughe touché à la cheville face à Reims est forfait. Marcelino a confirmé son absence, il ne s’est d’ailleurs pas entrainé ce matin.

Mughe forfait pour demain

« Tous les joueurs sont disponibles et peuvent être titulaire. Seul Mughe ne sera pas là, a tout d’abord lâché Marcelino ce lundi en conférence de presse. Il y a un bon état d’esprit et travaille dur. C’est positif pour Vitinha d’avoir marqué. (…) Mughe a reçu un coup dur sur la cheville. On va voir l’évolution de sa blessure. Pour Kondogbia, il sera présent avec le groupe pour le prochain entraînement. »

