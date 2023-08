Mercato OM : Un gros club prêt à se jeter sur Veretout ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jordan Veretout pourrait quitter l’Olympique de Marseille ? Cela paraît encore improbable, mais des clubs s’intéressent au milieu de terrain français. Le joueur serait la priorité de l’AC Milan en cas de départ de Rade Krunic.

Un autre club s’intéresse à Jordan Veretout, et c’est un monument du football italien. En effet, selon la Repubblica, l’AC Milan aurait fait de l’ancien Nantais sa priorité en cas de départ de Rade Krunic, convoité par Fenerbahçe.

Repubblica : En cas de départ de Rade Krunic, l’AC Milan pourrait se pencher sur le profil de Jordan #Veretout 👇 pic.twitter.com/CNtYnnKizy — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 14, 2023

Un nouvel intérêt pour l’international Français après les informations révélées par Ziad Fakhri. « Jordan Veretout a reçu une offre en provenance d’un grand club italien. Pas de décision prise pour le moment.« , expliquait-il.

Veretout a été titularisé lors du premier match face au Panathinaikos, il était remplaçant face à Remps samedi. Marcelino a besoin d’un affectif large pour faire face au gros calendrier de l’OM lors de ce mois d’aout, au milieu les postes sont largement pourvus.

Jordan Veretout a reçu une offre en provenance d’un grand club Italien. Pas de décision prise pour le moment #TeamOM — Ziad Fakhri (@ZiadFakhri_) August 9, 2023

Dans l’Apéro Mercato il y a quelques semaines, notre invité Sourigna Manomay se satisfaisait du retour de Pape Gueye « Gueye fait partie de ces joueurs qui ne sont pas très clivants. On est tous conscients de ses qualités, on l’a vu avec Séville où il a fait une belle saison. On est contents qu’il revienne, moi je suis content de l’avoir dans l’effectif, je pense effectivement qu’il faut le prolonger. » Aussi, pour Sourigna le joueur qui devrait faire les frais de ce surnombre au milieu de terrain serait Jordan Veretout:

« Après je pense que le duo Rongetout c’est fini. Je pense que ce sera plutôt Kondogbia-Veretout ou Kondogbia-Rongier. Je pense que s’il y a un joueur qui devrait partir c’est Veretout, mais on en revient au problème qu’il a un salaire trop élevé. A part un gros club anglais qui irait investir sur lui et lui donner 800 000 euros par mois, je ne vois pas où il pourrait partir. »