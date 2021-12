OM : Konrad, c’est mieux mais ça reste insuffisant…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face au Lokomotiv Moscou à l’occasion de la 6e journée et dernière journée de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Konrad de la Fuente, de retour à un poste titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a terminé sa campagne d’Europa League par une victoire. Un résultat qui laisse des regrets car finalement comme l’a rappelé Sampaoli en conférence de presse, cet OM aura surtout manqué de réalisme dans cette compétition. Mis à part le gros raté à Galatasaray, l’OM a dominé ces matches et aurait dû ramener au moins deux victoires supplémentaires. Encore une fois, l’OM a manqué d’efficacité face au Lokomotiv jeudi, Gerson a eu plusieurs occasions, Dieng en a raté aussi une, sans parler du manque de précision de Konrad dans ces centres. C’est cette dernière passe, cette frappe précise qui manque. Car si le rythme était parfois lent, l’OM a maitrisé le ballon face à une pâle équipe russe, les marseillais ont reussi à construire des actions et à se procurer des occasions. Mais encore une fois, ils ont été incapables de se mettre à l’abris, un problème récurent. Il a réussi de bons dribbles et de belles accélérations mais Konrad a toujours le même problème : le dernier geste.

La note de Konrad De La Fuente : 5/10

Son appréciation FCM

Konrad, c’est mieux mais ça reste insuffisant…

On attend de lui de faire des différences sur son côté, il a réussi à le faire à plusieurs reprises. Bonne prise de balle, dribble, accélération, on a retrouvé son énergie du début de saison. Malheureusement l’international américain a encore du mal dans la dernière passe. Il doit être plus propre dans le dernier geste, plus juste techniquement. Du mieux qui va devoir se confirmer…

Les notes des médias