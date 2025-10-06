OM : la belle évolution de Greenwood !

L’OM a confirmé son retour en force en Ligue en allant s’imposer 3-0 à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre disputée au Stade Saint-Symphorien.

L’Olympique de Marseille s’est imposé avec autorité sur la pelouse du FC Metz (3-0) au stade Saint-Symphorien. Après une première période largement dominée mais stérile, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé la faille dès le retour des vestiaires grâce à Igor Paixao, auteur de son troisième but de la semaine. Ensuite, Matthew O’Riley a doublé la mise d’une frappe précise avant qu’Amine Gouiri ne conclue le festival offensif phocéen d’un joli numéro technique. Solides et patients, les Marseillais ont maîtrisé leur sujet du début à la fin, sans jamais être réellement inquiétés. Dans la foulée de leur large victoire européenne contre l’Ajax (4-0), ils confirment leur excellente dynamique.

Grâce à ce quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, l’OM s’installe à la deuxième place de Ligue 1, après le match nul du PSG et de la défaite de Lyon. L’équipe phocéenne a affiché une belle maîtrise collective, portée par un O’Riley étincelant et un Greenwood toujours aussi dangereux, malgré un tir repoussé par la barre. En face, Metz a montré trop de limites techniques pour espérer rivaliser, concédant de nombreuses occasions et terminant la rencontre dans la souffrance. Les incidents entre supporters n’ont pas entaché la prestation sérieuse des Olympiens, concentrés jusqu’au bout.

La note de Mason Greenwood : 7 / 10

Son appréciation

Note : 7/10 Malgré l’absence de but, Mason Greenwood a encore été le principal détonateur offensif de l’OM. Très actif dès le début, il a trouvé le poteau (30e) puis la barre transversale (50e), symboles d’une cruelle malchance. Inspiré dans ses transmissions, complice avec Vaz, il a souvent fait la différence par ses dribbles et son sens du jeu. Toujours impliqué dans le repli et l’effort collectif, l’Anglais a montré un bel état d’esprit et une grande disponibilité. Il ne lui a manqué que la réussite pour couronner une prestation pleine, conclue par une dernière frappe repoussée par Fischer (90e+5).

