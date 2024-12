OM : La billetterie est ouverte pour le match de Coupe de France !

L’Olympique de Marseille a décroché une précieuse victoire face à l’AS Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France, confirmant sa grande forme en cette fin d’année 2024. Le tirage face au LOSC en 16e de finale sera difficile, la billetterie est ouverte pour la rencontre !

Le deuxième match de Coupe de France pour l’OM se jouera bien au Vélodrome après le déplacement à Saint-Etienne. Cette fois l’OM recevra le LOSC à Marseille. Les supporters vont pouvoir aller voir leur équipe et la billetterie a ouvert ce jeudi. Le match aura lieu le 14 janvier à 21h10. Les places vont de 29€ à 85€ pour ce match. A retrouver ici.

A LIRE AUSSI : Mercato : Une piste de l’OM définitivement enterrée?

#OMLOSC : mardi 14 janvier à 21h10 ⏰ Billetterie ouverte à tous ! Ne manquez pas la réception de Lille pour les 16es de finale de la Coupe de France et prenez vos places dès maintenant ! 🔥 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 26, 2024

Encore un tirage difficile pour les Marseillais qui recevront en 16es de finale de Coupe de France le LOSC courant janvier après avoir éliminé l’ASSE. La rencontre est confirmée pour la mi janvier comme prévu par l’organisation. Le match se jouera le mardi 14 janvier à 21h10 et sera au Vélodrome.

👉🏼Le 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et Lille se jouera le mardi 14 janvier à 21h10. #TeamOM pic.twitter.com/kD7PujiysO — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 23, 2024

Le match vs ASSE

De Lange – Murillo , Balerdi, Kondogbia Merlin – Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rabiot, Henrique – Maupay

Le Match :

En première mi-temps, l’OM a largement dominé l’ASSE avec une possession de 74 % et 12 tirs contre 1 pour les Stéphanois. Greenwood a ouvert le score (22e) après une belle combinaison avec Henrique conclue d’une magnifique volée. Adrien Rabiot double la mise (34e) sur une superbe reprise du gauche sur une service de Greenwood. L’ASSE, réduite à dix dès la 21e minute suite à l’expulsion de Sissoko, a souffert face aux vagues marseillaises. Malgré quelques actions défensives héroïques, l’équipe stéphanoise n’a pu rivaliser avant la pause.

En seconde période, l’OM impose son rythme et continue de dominer avec fluidité. Luis Henrique inscrit un but important à la 69e minute, profitant d’une frappe contrée pour conclure avec puissance (0-3). L’équipe reste agressive et Pierre-Emile Höjbjerg ajoute un quatrième but à la 81e minute après une belle combinaison (4-0). Malgré quelques tentatives stéphanoises, notamment par Mathieu Cafaro, l’ASSE peine à exister face à un collectif marseillais solide et bien organisé. Les nombreux changements n’inversent pas la tendance, et l’OM sécurise une victoire convaincante.