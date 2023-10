OM : La blessure d’Harit fait enrager les réseaux sociaux !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée compliquée ce jeudi soir au Vélodrome face à Brighton. Les supporters ont surtout retenu la faute non sifflée sur Amine Harit !

Harit était titulaire ce jeudi soir face à Brighton et a réalisé un bon match. L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de cette rencontre face aux Anglais malgré la belle prestation du Marocain… L’une des images qui restera de cette soirée sera forcément le gros tacle de Lamptey sur l’attaquant marseillais qui partait vers le but. Pas de faute sifflée pour l’arbitre alors que la cheville est très clairement touchée. Une photo de la chaussette pleine de sang du joueur de l’OM a été publiée par Karim Attab et a été partagé de nombreuses fois.

De la frustration pour le résultat et certains faits de jeu ce soir, mais il y’a du positif à retenir avant tout. À nous de gommer les erreurs et de garder cet état d’esprit. Merci à tous pour le soutien sans faille 🩵 #ensemble pic.twitter.com/zpk0nfFaDO — Amine Harit (@Amine_000) October 5, 2023

T’as pas osé mettre l’image mais t’inquiète je suis là pour ça. pic.twitter.com/15J3WoZmlh — Fabien (@Beye13) October 5, 2023

La cheville d’Amine Harit 😨 Le joueur de Brighton n’a même pas été sanctionné et a pu au final provoquer le pénalty égaliseur en fin de match. Encore une fois, l’arbitrage européen face aux clubs français laisse à désirer… 📸 @karimattab1 pic.twitter.com/xErgUO0sI0 — BeFootball (@_BeFootball) October 5, 2023

Et pour rappel, il n’y a même pas eu jaune sur ce tacle sur Amine Harit. pic.twitter.com/VQDSJDvhmA — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 5, 2023

« Je suis un peu en colère contre l’arbitrage »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Léonardo Balerdi est revenu sur cette rencontre. Il évoque aussi cette faute sur son coéquipier. « Le coach veut que l’on joue en équipe sur le terrain. Nous devons être compacts. Il y a des situations que nous devons regarder et améliorer. Je pense que nous avons été bons. Il y a beaucoup de choses positives. (…) L’arbitrage ? J’ai vu la cheville d’Amine (Harit) et je suis un peu en colère contre l’arbitrage. Il y a peut-être rouge. Il faut voir. Je n’ai pas vu les images mais peut-être que l’arbitre aurait pu vérifier les images. »