OM : la campagne de réabonnements décalée face à l’incertitude qui plane !

Face à l’incertitude entourant la décision attendue de l’UEFA, l’Olympique de Marseille a choisi de reporter le lancement de sa campagne de réabonnements. Initialement prévue ce mardi, celle-ci débutera une fois que le club aura été fixé par l’instance européenne, vraisemblablement dans les prochaines heures.

L’OM suspend le lancement de sa campagne de réabonnements

L’OM devait ouvrir ce mardi sa campagne de réabonnements pour la saison 2025-2026. Mais selon les informations de La Provence, le club marseillais a finalement décidé de repousser son calendrier en raison du contexte actuel et de l’attente de la décision de l’UEFA.

Les dirigeants olympiens espèrent être fixés d’ici mercredi ou jeudi. Tant que cette réponse officielle n’aura pas été communiquée, la campagne de renouvellement des abonnements restera suspendue.

Dimanche encore, l’Olympique de Marseille avait utilisé ses réseaux sociaux pour rappeler à ses supporters les dates prévues de cette opération. Mais, selon La Provence, la situation était particulièrement floue lundi au siège du club.

Les supporters du Vélodrome invités à patienter

Cette attente a également empêché toute communication sur les tarifs des abonnements. Aucune information n’a filtré concernant les prix qui devaient être proposés aux fidèles du stade Vélodrome.

Qu’ils soient installés dans les virages ou dans les tribunes latérales, les supporters de l’OM devront donc patienter avant de pouvoir procéder à leur réabonnement.

Cette décision illustre l’impact direct des procédures en cours avec l’UEFA sur l’organisation du club marseillais. En attendant le verdict de l’instance européenne, l’Olympique de Marseille a choisi de temporiser afin d’éviter toute communication prématurée concernant sa campagne de réabonnements.

Comme le révélait La Provence ce mardi, le flou persistant autour du dossier explique ce report inattendu, alors que les supporters attendaient l’ouverture de la procédure dès ce début de semaine.

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