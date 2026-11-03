L’Olympique de Marseille prépare une profonde transformation de ses infrastructures. Alors que l’équipe première et le centre de formation devraient rejoindre un nouveau complexe à Trets, la Commanderie ne serait pas vendue. Selon Le Journal du Dimanche, le centre Robert-Louis-Dreyfus pourrait être réaménagé pour accueillir les Marseillaises, avec l’ambition de développer le football féminin.

La Commanderie pourrait bientôt changer de vocation. Dans le cadre de son projet de modernisation, l’OM envisage de construire un nouveau centre d’entraînement à Trets, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Mais Frank McCourt et Stéphane Richard ne souhaiteraient pas se séparer du site historique.

D’après le Journal du Dimanche, les installations actuelles pourraient être réorganisées pour accueillir l’équipe féminine, dont le développement constitue une priorité de la direction.

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La Commanderie bientôt réservée aux Marseillaises ?

Le futur complexe de Trets, estimé à 70 millions d’euros, doit permettre aux professionnels et au centre de formation de disposer d’infrastructures plus modernes.

Comme nous l’expliquions dans notre article sur le futur centre d’entraînement de l’OM↗, sa localisation définitive et le calendrier des travaux restent à officialiser.

Un haut dirigeant marseillais, cité par le JDD, confirme les ambitions du club pour les féminines :

« Sur le terrain et dans la formation, nous voulons faire de l’OM une place forte du foot féminin. L’enjeu est autant sportif que sociétal. On l’a vu quand on a réuni 35 000 personnes en mars au Vélodrome, contre Montpellier. On y croit à fond, et on touche un autre public. »

Cette volonté s’appuie notamment sur l’engouement populaire suscité par les Marseillaises au Vélodrome↗.

Un investissement pour développer la formation

Le déménagement envisagé à Trets répond également à un objectif économique : former davantage de jeunes capables d’intégrer l’équipe première ou de générer des recettes grâce aux transferts.

Un proche de Stéphane Richard explique au JDD :

« Former les talents de demain est une nécessité sportive et économique. Ça apporte à l’équipe davantage de solutions, on le voit déjà cette saison. Les ventes de joueurs sont aujourd’hui fondamentales. »

Le président olympien avait déjà présenté ce nouveau centre comme un projet prioritaire↗.

L’OM envisage donc deux pôles distincts : les professionnels et la formation à Trets, les féminines à la Commanderie. Une réorganisation ambitieuse, dont le calendrier et les modalités restent encore à préciser.