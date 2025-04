Mercato OM : une légende du foot italien veut De Zerbi à l’AS Roma

MERCATO OM – Claudio Ranieri mettra un terme définitif à sa carrière d’entraîneur à la fin de la saison. La succession est ouverte, et Francesco Totti a deux noms en tête : Carlo Ancelotti et Roberto De Zerbi.

L’AS Roma va mieux depuis le retour sur le banc de Claudio Ranieri, mais l’embellie a une date de fin. Le technicien italien, passé notamment par la Juventus, Chelsea ou Leicester – avec qui il a remporté la Premier League en 2016 – a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. Un départ qui ouvre inévitablement la question de la succession du coach de 72 ans.

Francesco Totti affiche ses préférences

Dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano, Francesco Totti, légende vivante du club (786 matchs sous le maillot romain), n’a pas caché ses espoirs concernant le futur entraîneur de la Louve. Et deux noms ressortent avec insistance.

Fan déclaré de Carlo Ancelotti, Totti a partagé son rêve : « J’espère qu’un jour, Ancelotti, qui a toujours été un fan, pourra venir. Je pense que le bon moment est arrivé. » Une déclaration forte qui intervient alors que l’actuel entraîneur du Real Madrid reste concentré sur la fin de saison merengue.

Autre option envisagée par l’ex-capitaine romain : Roberto De Zerbi, actuellement en poste à l’Olympique de Marseille. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. »

De Zerbi, concentré sur l’OM

Malgré les difficultés rencontrées à Marseille, où il occupe néanmoins la troisième place du championnat, Roberto De Zerbi ne semble pas envisager un départ. Engagé dans un projet sur trois ans avec l’OM, il a récemment fermement démenti les rumeurs l’envoyant notamment au Milan AC.

« Tout le monde est libre de dire ce qu’il veut. Personne ne m’a appelé, aucune équipe. Comme je l’ai toujours fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. La rumeur sur l’AC Milan ? J’ai dit assez fermement que ce n’était pas vrai. Je n’ai parlé avec personne et je ne parle avec personne. »

