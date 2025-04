OM : La conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Avant la réception de Brest, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse pendant une vingtaine de minutes. L’entraîneur de l’OM est revenu sur le stage à Rome, l’état de forme de son équipe, et les objectifs de cette fin de saison.

1. Le stage à Rome, entre travail et émotion

De Zerbi a insisté sur l’importance du stage pour renforcer la cohésion : “On a travaillé. On a passé un peu plus de temps ensemble, il n’y a pas de secret, je me sens bien à Marseille. Compte tenu de l’importance de l’enjeu, c’est ce que je voulais faire du point de vue de la gestion du groupe et de la routine quotidienne. On a décidé de faire ce choix. On l’a fait pour le bien de l’OM.”

Le coach lombard s’est également exprimé sur son ressenti d’avoir été à Rome la semaine du décès du pape : “Cela a été une émotion très grande même si je ne suis pas pratiquant. Ce qu’il a fait dans sa vie, j’en ai parlé aux joueurs. On est allé amener une couronne de fleurs avec quelques joueurs.”

🗣️ « On a travaillé. On a passé un peu plus de temps ensemble, il n’y a pas de secret, je me sens bien à Marseille. »#DeZerbi 🇮🇹 : « Compte tenu de l’importance de l’enjeu, c’est ce que je voulais faire du point de vue de la gestion du groupe et de la routine quotidienne. On a… pic.twitter.com/Yyeq6myGwF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

2. Un OM en meilleur état physique, potentiel retour de Balerdi…

L’entraîneur se dit satisfait du retour en forme général, même s’il rappelle que des périodes difficiles sont normales sur dix mois : “Au niveau physique, tout le monde est revenu, quand on voit Greenwood quand il est entré en jeu… Sur 10 mois, c’est normal qu’il y ait une baisse, on a eu des joueurs blessés. Ce ne sont pas des excuses. Il faut prendre des décisions au bon moment. (…) (Balerdi) Il n’a pas fait tout le travail avec nous, je n’ai pas encore décidé. Il a dit qu’il était disponible. On verra s’il jouera demain.

🗣️ « (Sur Balerdi) Il n’a pas fait tout le travail avec nous, je n’ai pas encore décidé. »#DeZerbi 🇮🇹 : « Il a dit qu’il était disponible. On verra s’il jouera demain. »#TeamOM #confOM #OMSB29 pic.twitter.com/ziOK49hvNh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

3. Le cas Jonathan Rowe

De Zerbi a évoqué les difficultés de Rowe tout en rappelant son grand talent : “Jonathan a fait un très bon début de saison, après il a payé les problèmes de l’équipe. Il s’est un peu perdu en route sur le terrain. Il a retrouvé du temps de jeu, il peut même jouer avant-centre. C’est un joueur talentueux, mais il faut l’accompagner. Je me suis parfois trompé en ne l’alignant pas.”

🗣️ « (Sur Rowe) Jonathan a fait un très bon début de saison, après il a payé les problèmes de l’équipe. »#DeZerbi 🇮🇹 : « Il s’est un peu perdu en route sur le terrain. C’est un joueur talentueux mais il faut l’accompagner. Je me suis parfois trompé en ne l’alignant pas. »… pic.twitter.com/c6E4dErr9H — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

4. Une match difficile pour le sprint final

Le coach lombard a évoqué l’adversité brestoise et la volonté de ses joueurs d’aller en Ligue des Champions : “C’est une équipe forte avec un avant-centre fort Ajorque. On veut rester à la 2e place du classement (…) Ce sont tous de bons gars. Quand les choses sortent, ce n’est pas de mauvaise foi. On veut jouer la Ligue des champions mais on a des limites, moi le premier.”

🗣️ « (Sur la qualif’ en Ligue des champions) Ce sont tous des bon gars, ce n’est pas de la mauvaise foi. On veut jouer la Ligue des Champions. »#DeZerbi 🇮🇹 : « On ne veut plus prendre de but comme contre Montpellier ou Le Havre. Parfois on a mal défendu, on aurait pu mieux… pic.twitter.com/36jz0nduaa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

5. Les rumeurs de mauvaise ambiance à la Commanderie

L’ancien de Brighton a également évoqué les rumeurs de tensions à la Commanderie et la possibilité de retourner à Rome la semaine prochaine : “C’est l’OM ! Je le savais avant et c’est pour ça que j’ai choisi de venir ici. Chacun doit être libre de faire ce qu’il veut, je fais ce qui est juste pour l’équipe selon moi. On a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l’OM. Après les polémiques, je les laisse aux autres (…) On verra (retour à Roma la semaine prochaine), pour l’instant, il n’y a que Brest qui m’intéresse.”

🗣️ : « (Sur l’ambiance à la commanderie) C’est l’OM ! Je le savais avant et c’est pour ça que j’ai choisi de venir ici. »#DeZerbi 🇮🇹 : « Chacun doit être libre de faire ce qu’il veut. On a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l’OM. »#TeamOM #confOM #OMSB29 pic.twitter.com/njowUnHimb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

