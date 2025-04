OM : La conf de Garcia résumée en 5 points !

À la veille de la réception de Brest, Ulisses Garcia s’est présenté en conférence de presse. Le défenseur de l’OM est revenu sur son expérience du stage à Rome, son nouveau rôle et les enjeux de cette fin de saison serrée.

1. Un groupe soudé et confiant

Après le stage à Rome, Garcia a mis en avant la cohésion retrouvée : “On était tout le temps ensemble, ça créé une cohésion de groupe (…) on a très bien travaillé avec le coach cette semaine, on va faire le maximum pour atteindre les objectifs.“.

🗣️ « On est tous le temp ensemble, ça crée une cohésion de groupe. » #Garcia🇨🇭: « J’ai pris le temps de parler avec de nombreux partenaires mais j’ai été agréablement surpris par « Johny » Rowe. »#TeamOM #confOM #OMSB29 pic.twitter.com/erfPHvLY7m — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

2. Un sprint final qui se jouera au mental

L’international suisse a évoquer que la fin de saison sera une affaire de caractère tout en mettant l’accent sur l’aspect défensif : “Cela va se jouer au mental, sur l’envie. Toutes les équipes veulent se qualifier. La différence de buts ? Oui, on met l’accent sur l’aspect défensif. Cela fait plusieurs semaines que le classement est serré. On a notre destin en main.” (…) “On se sent très bien, on va jouer à la maison. La victoire la semaine dernière nous a donné de la confiance et de la sérénité.”

🗣️ « Cela va se jouer au mental, sur l’envie. Toutes les équipes veulent se qualifier. » ##Garcia🇨🇭: « La différence de buts ? Oui, on met l’accent sur l’aspect défensif. »#OM #TeamOM #confOM #OMSB29 pic.twitter.com/9u77Du2rVf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

3. Un retour personnel positif et constructif

L’ancien des Young Boys est revenu sur son passage compliqué en début de saison et son nouveau rôle plus offensif : “Cela a été difficile avec le loft et des temps de jeu plus faibles cette saison mais je suis quelqu’un de positif mais maintenant je me sens très bien, je suis content d’avoir du temps lors des deux derniers matchs.(…) En partant de derrière je lis plus facilement le jeu. Des automatismes se créent.”

🗣️ « Le coach me parle beaucoup de mon positionnement »#Garcia🇨🇭: « En partant de derrière, je lis plus facilement le jeu. Des automatismes se créent. »#TeamOM #confOM #OMSB29 pic.twitter.com/GXJFHlMK6X — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025

4. Un public marseillais déterminant



Le défenseur n’a pas manqué de saluer le soutien et l’importance des supporters : “On a vraiment de la chance d’être encouragé par ce public incroyable. Mon message c’est : Encouragez nous jusqu’à la fin de la saison !, On a vraiment de la chance d’être dans l’un des plus beaux stades d’Europe avec ces supporters.”

5. Un esprit de compétition sain dans le groupe



L’ancien du Werder s’est également exprimé concernant l’arrivée de concurrents comme Dedić au mois de janvier : “Cela n’a pas été un moment difficile, on sait qu’il y a de la concurrence dans un club comme l’OM.”

Au cours d’un échange d’une quinzaine de minutes, le binational, Suisse et Portugais, a donc évoqué son retour en forme, la cohésion du groupe, l’importance du mental, le soutien des supporters et sa détermination pour le sprint final.

a lire aussi : OM-Brest : Ces joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs !