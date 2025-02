OM : la conférence d’Hojbjerg résumée en 5 points !

Ce vendredi Pierre Emile Hojbjerg s’est présenté devant la presse pour la conférence d’avant match OM vs ASSE. FCMarseille vous résume cette intervention en 5 points :

Intégration et montée en niveau des nouveaux talents : Hojbjerg valorise l’intégration de Bennacer et l’ajustement de Rongier, soulignant leur talent, leur motivation et leur capacité à rehausser le niveau collectif grâce à leur envie d’apprendre et d’apporter de bonnes valeurs au groupe.

🎙️ « Bennacer est un joueur très doué, de très grande qualité »#Hojbjerg : « Ismaël (#Bennacer) est un joueur très doué, de très grande qualité. Il est là depuis peu de temps mais il est motivé et il a l’envie de s’intégrer au groupe. C’est important que les nouveaux joueurs… pic.twitter.com/MMffqg8m18 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Évolution positive et intensité d’entraînement : Il insiste sur la transformation très positive de l’équipe, rendue possible par des entraînements intenses qui créent des souvenirs marquants à Marseille.

Force du collectif : Pour lui, chaque joueur compte, qu’il soit en première ligne ou moins médiatisé, car la cohésion et l’implication de tous dans le vestiaire sont essentielles pour partager les victoires.

Un meilleur collectif, une progression !

Leadership partagé : Hojbjerg se positionne naturellement comme leader tout en valorisant l’implication d’autres figures, comme Kondogbia, dont les discours motivants contribuent à hisser l’équipe vers le succès.

🎙️ « Le premier joueur dont je me suis rapproché, c’est #Kondogbia« #Hojbjerg : « Le premier joueur dont je me suis rapproché, c’est Kondo parce que j’ai senti un homme avec de bonnes valeurs et un joueur avec beaucoup de qualité. C’est important dans le vestiaire, il est sérieux… pic.twitter.com/tKGNSO7tCr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Ambition collective pour le match : Conscient de la combativité de l’ASSE, il rappelle que porter le maillot impose de se battre pour gagner et que l’amélioration continue en groupe reste indispensable.