OM : La confidence de Veretout sur son nouveau poste !

L’apport de Gattuso, son poste plus avancé ? Jordan Veretout s’est confié avant la reception du LOSC ce samedi soir. Le milieu de terrain semble enchanté de travailler avec le coach italien et de retrouver une position plus avancée sur le terrain…

Dans un entretien accordé à l’AFP, Jordan Veretout a évoqué le coach Gatusso. « Gennaro Gattuso nous a apporté un peu de tout, sa grinta, sa rigueur, de la confiance… Même si tout n’est pas parfait, on sent qu’il y a une dynamique, un autre état d’esprit. On est sur le bon chemin, il faut continuer à bosser. De toutes façons, on commence à le connaître un peu, on sait qu’il ne nous lâchera pas (rires). »

Gattuso me connaît d’Italie, il sait où me mettre !

Gattuso a fait évoluer un cran plus l’ancien joueur de la Roma, un poste qui correspond plus à ce qu’il faisait en Italie. « Jouer plus haut, un poste qui te va bien ? Bien sûr ! Mon jeu c’est ça, c’est d’être plus haut sur le terrain, me projeter vers l’avant, accompagner les actions. Depuis que je suis à Marseille, on me donnait un autre rôle. Je ne critique pas, j’ai beaucoup appris, beaucoup progressé. Mais c’est sûr que mon jeu est basé sur la projection, la dernière passe, marquer des buts. Le coach me connaît d’Italie, il sait où me mettre. En jouant comme ça, je suis amené à être dans la surface, à avoir des ballons de but. Ensuite, il faut faire le geste juste, le tir, la passe. Depuis deux ou trois matchs, ça revient un peu, je n’ai pas tout perdu (sourire). »