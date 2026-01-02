OM : « La Coupe de France ? Il y’a une anomalie à réparer »

L’ancien joueur et entraîneur phocéen Rolland Courbis n’a pas caché son souhait pour 2026. Celui de voir l’Olympique de Marseille triompher dans une compétition qui lui échappe depuis plus de trois décennies.

Interrogé récemment dans les colonnes de La Provence, Rolland Courbis a encore le cœur bleu et blanc. L’ancien technicien marseillais s’est livré sur son plus grand vœu pour l’année 2026 : voir l’OM remporter la Coupe de France. À ses yeux, cette conquête est devenue presque une « obligation » tant le club a une histoire profonde avec cette coupe, mais n’a plus soulevé le trophée depuis 1989.

Passé par le club comme joueur dans les années 1970, puis comme entraîneur à la fin des années 1990, Courbis ne cache pas une certaine frustration : « Ce que j’ai en travers de la gorge, c’est la coupe de France. Il y a une anomalie à réparer. » Il explique que, depuis son enfance, il a grandi avec la magie de « Dame Coupe », cette compétition populaire qui fait vibrer tous les amoureux du football français.

Une coupe qui manque cruellement à l’OM

L’évocation de la Coupe de France par Courbis n’est pas anodine. L’Olympique de Marseille a laissé filer plusieurs occasions d’or ces dernières années, notamment face à Annecy en 2023 ou encore dans une élimination frustrante contre Lille la saison passée, des moments que l’ancien coach juge particulièrement regrettables.

Pour Courbis, l’OM doit absolument corriger le tir. Il va même plus loin : s’il ne voit pas cette équipe se battre pour ce trophée, il doute d’avoir « la chance de vivre une nouvelle fois cette joie » de son vivant. Ces mots traduisent à la fois son attachement profond au club et un certain sentiment d’urgence : la Coupe de France représente aujourd’hui un objectif majeur pour retrouver une fierté collective du côté de Marseille.

Actuellement, l’OM peut encore viser plusieurs trophées en 2026, avec des ambitions fortes en Ligue 1 et la possibilité d’un titre dès le Trophée des Champions, mais c’est bien la Coupe de France qui revient en tête pour Courbis. Le technicien espère donc que l’OM efface les longues années de disette dans cette compétition si particulière, et offre à ses supporters cette émotion que le club mérite depuis trop longtemps.