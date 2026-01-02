OM : Le Message de Mehdi Benatia :

À l’issue de l’année civile 2025, Mehdi Benatia a dressé un bilan positif du parcours de l’Olympique de Marseille. Dans un message publié sur Instagram, le dirigeant olympien est revenu sur une saison 2024-2025 marquée par une deuxième place en Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des champions, objectifs majeurs du club. Il a également mis en avant l’identité de jeu retrouvée, la solidité du collectif et l’engouement constant du Stade Vélodrome.

Benatia a aussi souligné les progrès réalisés du côté de la formation, avec la qualification de l’équipe marseillaise pour les seizièmes de finale de la Youth League. Sans s’enflammer, il rappelle que ce bilan encourageant doit servir de base pour la suite du projet, alors que l’OM aborde l’année 2026 avec l’ambition de confirmer et de franchir un nouveau palier sportif.

A lire aussi : OM : Très bonne nouvelle pour De Zerbi !

Le Message de Benatia :

« L’année civile 2025 a été riche en émotions, marquée par une saison 2024/2025 réussie pour l’OM !

🔹 2ᵉ place en Ligue 1

🔹 Qualification pour la Ligue des Champions

🔹 Du jeu, des buts, une identité

🔹 Un Vélodrome en fusion toute l’année

🔹 Un collectif renforcé et ambitieux

🔹 Qualification pour les 16eme de finale de la Youth League.

Le travail continue, la passion reste intacte…

Cap sur 2026 avec de grandes ambitions à concrétiser pour cette fin de saison 2025/2026

Une pensée pour pour toi mon JLG 🤍💙 »