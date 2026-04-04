OM : la course au nouveau président s’accélère en coulisses

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur un dossier clé pour son avenir : la nomination de son futur président. Après la mise à l’écart de Pablo Longoria et une réorganisation interne amorcée en février, le club phocéen cherche désormais un profil capable d’incarner un nouveau cycle.

Actuellement, Alban Juster assure l’intérim, mais sa mission reste temporaire. En parallèle, le club marseillais multiplie les pistes, sans qu’aucune ne se détache clairement à ce stade. Selon le journal l’Equipe ce samedi, plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, comme Mohamed Bouhafsi, Nicolas de Tavernost ou encore Cyril Linette, sans qu’aucun ne soit officiellement engagé dans le processus final.

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Le propriétaire Frank McCourt a récemment précisé le profil recherché. « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille », a-t-il expliqué au JDD, le week-end passé , insistant ainsi sur l’importance de comprendre l’environnement du club. Il souhaite également un dirigeant expérimenté, capable de représenter pleinement ses intérêts.

Surtout, McCourt affirme avoir désormais « une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé », évoquant la nécessité d’un président fort, capable de gérer à la fois les enjeux sportifs, économiques et institutionnels.

En interne, les recherches se poursuivent activement avec l’objectif de trancher avant la fin de la saison. Un calendrier serré, alors que l’OM s’apprête à vivre un été stratégique, marqué par de nombreux changements à tous les niveaux du club.