OM : La décla de Marcelino sur le caillasage du bus lyonnais

Les images du caillassage du bus lyonnais ont fait le tour du monde. Marcelino, l’ancien coach de l’OM, a réagi au micro de la radio Onda Cero après les évènements.

Ce dimanche le match entre l’OM et Lyon n’a pas eu lieu à cause d’une poignée de supporters qui ont caillassé le bus. Fabio Grosso, le coach de l’OL a été touché au visage, rendant impossible sa présence sur le banc. Marcelino a été interrogé en Espagne à ce sujet.

« Ça m’a attristé de voir les images des ultras marseillais contre Lyon. C’est très triste, car Marseille est un club avec un public très passionné, mais cette situation avec les ultras rend difficile le développement de l’équipe », a déclaré l’ancien coach marseillais au micro de la radio Onda Cero.

Je déteste les Lyonnais du plus profond de moi-même mais ils ont eu raison de ne pas jouer ce soir

« Je déteste les Lyonnais du plus profond de moi-même mais ils ont eu raison de ne pas jouer ce soir. L’OM aurait fait pareil. Je suis dépité. Jeudi je souligne la belle image que l’on a vu tout le long face à Athènes, et ce soir on renvoie la pire image possible, a déploré le fan olympien. Je ne vois pas comment on peut sanctionner le club sur quelque chose qui s’est passé en dehors du stade. Cela veut dire qu’à chaque fois que l’on joue à l’extérieur, on se déguise en Lyonnais et Parisien et on fait pareil. Le match ne peut pas être à huit clos. Qui dit que ce sont des supporters de l’OM qui ont commis ces incidents. Pour moi, ceux qui ont fait ça ne sont pas des vrais supporters mais juste des casseurs », a-t-il ajouté.