OM : la déclaration cash d’Ismaël Koné sur son altercation avec Roberto De Zerbi !

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné, est revenu avec franchise sur son passage à l’OM dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Le Canadien a notamment évoqué son altercation avec Roberto De Zerbi, diffusée cette saison dans le documentaire consacré au retour du club en Ligue des champions.

Ismaël Koné évoque son incompréhension avec Roberto De Zerbi

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Passé par l’OM lors de la saison marquée par le retour du club en Ligue des champions, Ismaël Koné a accepté de revenir sur un épisode qui avait suscité de nombreux commentaires autour du vestiaire marseillais : son échange tendu avec Roberto De Zerbi à l’entraînement.

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le milieu canadien a tenu un discours apaisé sur son ancien entraîneur. “Ce qu’il s’est passé ? Nous sommes deux personnes qui aimons le football, mais avec deux points de vue différents. Lui a vraiment une passion incroyable. À cette période, j’avais quelques difficultés et probablement que je n’arrivais pas à lui donner tout de suite ce qu’il voulait.”

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille insiste également sur le fait que cette situation ne résumait pas son expérience sur la Canebière. “J’étais bien à Marseille, c’était une belle expérience, je me souviens de la bravoure de mes coéquipiers et la ‘chaleur’ des tifosi. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si cela ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu.”

Une relation désormais apaisée entre Koné et De Zerbi

Dans cet entretien, Ismaël Koné reconnaît aussi sa part de responsabilité dans cette altercation avec Roberto De Zerbi. “Je ne dirai jamais rien de mal sur Roberto : peut-être qu’il aurait pu être plus patient avec moi, et moi j’aurais pu éviter de lui répondre. Ce sont des choses qui arrivent.”

Le milieu explique également la divergence footballistique qui existait entre les deux hommes. “C’était une discussion comme tant d’autres : lui veut qu’au milieu du terrain on joue en une ou deux touches, mais moi j’ai besoin d’un peu de liberté. Je veux tenter le “geste”. Il le savait, mais ce jour-là il s’est mis en colère.”

Interrogé sur la diffusion de cette séquence dans le documentaire de l’OM, le joueur assure ne pas avoir été informé en amont. “La diffusion de la vidéo ? Décision de l’OM. Je ne savais pas qu’ils l’intégreraient dans le doc qui célébrait cette saison spéciale avec le retour en Ligue des champions.”

Enfin, Ismaël Koné révèle avoir récemment revu Roberto De Zerbi à Londres, preuve d’une relation désormais normalisée. “Il y a quelques semaines, je suis allé à Londres avec deux coéquipiers, j’ai rencontré Roberto et il m’a serré fort dans ses bras. Nous avons parlé de beaucoup de choses, comme si rien ne s’était passé. Parfois, les réseaux sociaux et les médias rendent tout beaucoup trop grand.”