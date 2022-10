OM : La déclaration choc de ce dirigeant espagnol sur l’argent dépensé par McCourt !

S’attaquer à la Ligue 1 et aux « clubs-états » lors de chacune de ses sorties médiatiques ? C’est une habitude pour le président de La Liga, Javier Tebas. A l’occasion de l’évènement Sportel, rendez-vous international du sport et des médias qui se déroule cette semaine à Monaco, l’espagnol n’a pas hésité à démonter le PSG, la Ligue 1 et a même lâché une phrase sur l’OM !

Lors de ses sorties médiatiques, Javier Tebas reproche régulièrement à Manchester City et au Paris Saint-Germain de dérégler le marché financier par les sommes astronomiques qu’ils y injectent. Aujourd’hui, c’est aux dirigeants de Ligue 1 qu’il s’en est pris, trop laxistes à son goût. Voici la réponse qu’il a donné à la question posée par les journalistes de l’Equipe : « Vous pensez aussi que la Ligue française devrait agir contre le PSG. En quoi le PSG donne de la valeur à la Ligue 1 ? ».

« Elle devrait s'aligner sur le fair-play financier de l'UEFA et comprendre que ce modèle de 1 milliard d'euros de pertes n'est pas viable. Qui gagne de l'argent en France avec le football ? Ou plutôt qui n'en perd pas ? L'autre jour, j'ai rencontré Franck McCourt, le propriétaire de l'OM. Il m'a dit : « On a investi 700 M€ dans notre club. » Je lui ai répondu : « Non, vous les avez détruits, pas investis. » On arrive à une situation avec une compétition déséquilibrée, avec des pertes permanentes et une inflation des salaires. À l'arrivée, la France a trois des plus grandes étoiles de ce sport, Messi, Neymar et Mbappé, et les droits de la L1 à l'étranger n'ont pas augmenté… » Javier Tebas – L'Equipe – 26/10/2022