OM : La déclaration d’amour de Tavares au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain demain soir dans un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant. Une particularité dont se délecte Nuno Tavares…

Le latéral gauche portugais s’est en effet exprimé sur le sujet au micro d’Amazon Prime.

Au Portugal, c’est chaud mais ici c’est trop chaud !

« Le Vélodrome est spécial. C’est trop chaud. Au Portugal, c’est chaud mais ici c’est trop chaud ! Ils n’ont aucune limite dans la passion du foot. Nous les entendons depuis le vestiaire. Et quand on part s’échauffer, c’est magnifique. » Nuno Tavares – Source : Prime Video

Eux ont Mbappé, mais nous on a Alexis Sanchez, Ruslan ou d’autres

#Tavares ‘’On veut gagner ce match. Que Mbappé soit là ou pas ça ne change rien on veut gagner ce match. On ne se concentre pas sur un seul joueur présent sur le terrain. Ils ont des bons joueurs mais nous aussi, on a Sanchez, Malinovskyi.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023

« On ne pense pas qu’à un joueur sur la pelouse. On va faire notre match à nous. Eux ont Mbappé, mais nous on a Alexis Sanches, Ruslan ou d’autres. On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Si on gagne on sera à deux points de Paris, mais on ne fait pas attention à ça. On veut juste prendre ces trois points et on verra ce qu’il se passera par la suite. On n’est pas focus sur ce que Paris va faire. On est focalisés sur notre tactique. Si ils changent de tactique, ce n’est pas significatif pour nous. » Nuno Tavares – source : Conférence de presse (24/02/2023)