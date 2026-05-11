OM : la déclaration d’apaisement de Mason Greenwood qui sort du silence !

Buteur sur penalty lors de la victoire de l’Olympique de Marseille au Havre, Mason Greenwood a également marqué les esprits par sa prise de parole après la rencontre. Dans un contexte tendu autour de sa situation et des critiques récentes, l’attaquant anglais a publiquement soutenu Habib Beye au micro de Ligue 1+.

Longtemps discret ces dernières semaines, Mason Greenwood était particulièrement attendu après les nombreuses interrogations autour de son implication et de son état physique. Sur la pelouse du Havre, l’attaquant de l’OM a répondu de la meilleure manière en transformant le penalty décisif qui a permis aux Marseillais de s’imposer dans une rencontre sous pression.

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Greenwood défend publiquement Habib Beye

Au-delà de sa performance sportive, c’est surtout son discours d’après-match qui a retenu l’attention. Alors que plusieurs informations ont circulé récemment sur de possibles tensions internes, Mason Greenwood a tenu à clarifier sa relation avec Habib Beye. « Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi. »

Une déclaration forte dans une période agitée autour de l’Olympique de Marseille, où plusieurs fuites ont alimenté les débats ces dernières semaines. Des informations évoquaient notamment une relation dégradée entre Medhi Benatia et l’attaquant anglais, sans qu’aucune prise de parole officielle ne soit venue confirmer ces éléments.

Le buteur de l’OM évoque aussi sa blessure

L’ancien joueur de Manchester United a également expliqué ses difficultés récentes par un problème physique apparu après la rencontre face à Lille. « J’ai eu une petite blessure. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui je me sentais à 100 %. »

Malgré les critiques et la pression constante autour de l’OM, Mason Greenwood a assuré ne rien regretter de son choix de rejoindre Marseille. « C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires. »

L’attaquant marseillais a enfin appelé son équipe à rester mobilisée avant la dernière journée de Ligue 1. « On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes. C’est important. »

Avant de conclure : « C’est une fin de saison importante avec un gros challenge face à une très bonne équipe. On va se battre jusqu’à la fin. »

Dans un climat particulièrement surveillé autour de l’OM, cette prise de parole publique de Mason Greenwood constitue un signal fort envoyé après une semaine riche en tensions et en interrogations autour du vestiaire marseillais.