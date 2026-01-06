OM : La déclaration forte de Florian Thauvin sur Dimitri Payet !

De retour sur le devant de la scène médiatique, Florian Thauvin a livré une prise de parole mesurée et sans détour sur son passage à l’Olympique de Marseille. Invité de l’émission Ligue 1+, l’ancien international français est revenu sur sa relation avec Dimitri Payet, souvent décrite comme conflictuelle, en apportant un éclairage apaisé et factuel.

Une relation Thauvin / Payet souvent commentée à Marseille

Pendant plusieurs saisons, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont incarné une grande partie de l’animation offensive de l’OM. Leur association technique, parfois brillante sur le terrain, a aussi alimenté de nombreux débats en dehors, notamment autour de supposées tensions internes. Des interprétations médiatiques que l’ailier formé à Grenoble a tenu à remettre en perspective.

Ses racines espagnoles, la boxe thaï, son envie de revenir aider Bastia, Marcelo Bielsa, son admiration pour Jean-Louis Leca… C’est l’heure de Florian Thauvin 𝘍𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘶 𝘔𝘶𝘳 dans Le Club Ligue 1+ 🍿 pic.twitter.com/ccD9DEC7z3 — L1+ (@ligue1plus) January 4, 2026



Sur le plateau de Ligue 1+, Thauvin a reconnu l’existence de désaccords, tout en réfutant toute rupture profonde avec l’ancien numéro 10 marseillais. « Dimitri, je pense que les médias en ont fait beaucoup plus que ce qu’il se passait réellement. On a eu quelques désaccords, quelques conflits, mais ça n’a jamais été très grave ni méchant », a-t-il expliqué. Une déclaration qui tranche avec les récits parfois excessifs autour du vestiaire olympien de l’époque.

Une reconnaissance claire du rôle de Payet à l’OM

Loin de toute polémique, Florian Thauvin a surtout insisté sur l’apport sportif de Dimitri Payet durant leur passage commun à l’Olympique de Marseille. « On n’a jamais dépassé la limite. C’est un joueur extraordinaire, très performant. J’ai beaucoup appris à ses côtés et, très honnêtement, je n’ai aucune rancœur envers lui », a poursuivi l’actuel joueur du RC Lens.

L’ancien champion du monde 2018 est même allé plus loin en établissant un lien direct entre ses statistiques personnelles et l’influence de Payet sur le terrain. « Ça a été un vrai plaisir de jouer avec lui et j’ai pu bénéficier de son talent à l’OM. Si j’ai marqué autant de buts à Marseille, c’est aussi grâce à lui. Il faut être honnête et sincère : Dimitri Payet est un très grand joueur », a-t-il conclu.

Ces propos, clairs et assumés, offrent une lecture plus nuancée d’une période forte de l’histoire récente de l’OM, marquée par des parcours européens notables et une identité de jeu affirmée. Ils rappellent aussi que, derrière les tensions inhérentes au haut niveau, certaines associations ont durablement marqué le public du Vélodrome.