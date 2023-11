OM : La déclaration forte de Longoria sur le match vs Lyon

Ce lundi, Pablo Longoria s’est exprimé sur plusieurs sujets en marge de la présentation du nouveau partenaire du programme « Treizième Homme ». Il en a profité pour répondre à des questions autour du match face à Lyon.

La rencontre entre l’OM et Lyon a été repoussée au 6 décembre prochain après le caillassage du bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso. Malgré l’appel du clan lyonnais, Pablo Longoria reste confiant quant à la réalisation de ce match au Vélodrome avec les supporters marseillais présents.

A LIRE AUSSI : OM : Les informations à savoir absolument avant le match vs Lyon !

On est tous responsables du fait que ça puisse se faire dans les meilleures conditions

🤝 @MaRegionSud devient le premier partenaire institutionnel du programme « 𝗧𝗿𝗲𝗶𝘇𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 » Merci à @RenaudMuselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de soutenir le club dans ses projets de formation à destination de la jeunesse marseillaise.… pic.twitter.com/HmyB33R59y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 20, 2023

« Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l’équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l’équité sportive du championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public, a expliqué Longoria en marge de la présentation du premier partenaire du programme Treizième Homme. On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu’on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C’est un combat commun. J’aimerais qu’il y ait toujours les conditions qui permettent aux supporters de l’OM d’aller à l’extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome. On fait le football pour montrer un spectacle auquel tout le monde peut participer. On est tous responsables du fait que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. On doit travailler tous ensemble pour que la sécurité soit la priorité dans tous les clubs de L1 et de L2 »