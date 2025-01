OM : La demande de Daniel Riolo « Je veux que Pablo Longoria bouge, qu’il en parle à Frank McCourt »

Sur RMC ce lundi, John Textor n’a pas hésité à dézinguer Vincent Labrune qu’il a qualifié de toutou de Nasser Al Khelaïfi. Daniekl Riolo estime que c’est à l’OM de sauver le football français.

Invité exceptionnel sur RMC ce lundi, John Textor le propriétaire de l’OL a détruit Vincent Labrune. Le président de la LFP a été qualifié de « toutou » de Nasser Al Khelaïfi. Plus tard, toujours sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a réclamé à la direction de l’OM de réagir.

« Et surtout, ce que j’espère, c’est que d’autres présidents parlent. Et notamment que l’OM se réveille. Mon grand souci, c’est que l’OM se réveille. Parce qu’il n’y a que l’OM qui pourra faire bouger notre football. Je veux que Pablo Longoria bouge, qu’il en parle à Frank McCourt, qui est beaucoup trop loin. Il n’y a que ça, sinon notre foot ne se sauvera pas. Les supporters de l’OM doivent bouger. Ils l’ont fait quand ça concerne leur club, ils doivent le faire s’ils veulent que toute notre Ligue 1 soit sauvée », a réclamé Daniel Riolo sur RMC.

Riolo pense déjà à la saison prochaine pour l’OM !

L’OM s’est largement imposé face au HAC (5-1) au stade Vélodrome. Grâce à cette large victoire les marseillais prennent seuls la seconde place du classement de Ligue 1 a sept points du PSG. Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport sur la prestation du club phocéen :

« Cela fait plusieurs semaines qu’on a le sentiment clair et net que De Zerbi a trouvé la façon dont il va aligner son équipe. Avec un match par semaine il ne fait pas tourner. L’OM se balade contre le Havre et je ne doute désormais pas une seule seconde que Marseille finira dans la zone ligue des champions. Cela permettra en plus aux dirigeants de déjà envisager la suite. Le fait de ne jouer qu’un seul match par semaine doit leur permettre de solidifier leur position et pendant ce temps-là en coulisse, il faut que les dirigeants pensent déjà à renforcer cette équipe pour la saison prochaine avec la Ligue des champions. C’est un avantage qu’est en train de faire fructifier l’OM. Il faut mettre à profit tout ça. Tous les voyants sont au vert. Ils ont mis cinq buts ce soir face à une équipe en carton, mais c’est pas grave il faut les mettre, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui arrivent à mettre 5 buts, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.