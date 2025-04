OM : La direction balaye cet argument d’un revers de la main !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, les dirigeants marseillais refusent de pointer le mercato du doigt.

Sur les hauteurs de La Commanderie, le message est clair : les résultats décevants de l’OM ne sont pas imputables au marché des transferts d’après La Provence. Malgré une série de performances en dents de scie, aucun regret n’est exprimé concernant les choix effectués cet hiver ou lors du mercato estival précédent. Pour appuyer leur position, les dirigeants olympiens n’hésitent pas à citer le Real Madrid comme modèle de résilience. Le club espagnol a pourtant dû composer pendant une demi-saison sans plusieurs titulaires en défense, blessés de longue durée. Et pourtant, il a continué à enchaîner les victoires.

L’équipe n’est pas moins forte qu’il y a six mois?

Selon les décideurs marseillais, cette comparaison démontre que les blessures ou les absences ne doivent pas servir d’excuse. C’est une question de mentalité, d’organisation et de profondeur de banc. Autre argument avancé : la qualité de l’effectif. Pour eux, le groupe actuel n’a rien à envier à celui d’il y a six mois. Bien que certains joueurs soient partis ou blessés, l’effectif reste compétitif sur le papier. Il s’agirait donc davantage d’un problème de cohésion, de confiance, ou de stratégie, plutôt que de qualité pure. En interne, on tente de préserver la sérénité et d’éviter toute chasse aux coupables. Le mercato, souvent utilisé comme bouc émissaire en cas de crise, ne sera pas cette fois dans le viseur. Une position qui vise probablement à protéger le groupe et à préserver l’unité avant les échéances cruciales de fin de saison.