OM : Jean-Michel Larqué pointe les responsables de la crise marseillaise

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Invité sur RMC mardi soir, l’ancien international Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots au sujet du président de l’OM, qu’il juge directement impliqué dans les difficultés actuelles du club.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une fin de saison compliquée, marquée par une série de contre-performances en Ligue 1 et une course à l’Europe incertaine, les critiques se multiplient autour de la direction du club. Ce mardi soir, sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Michel Larqué a pointé du doigt la responsabilité de Pablo Longoria dans cette crise sportive.

« Le communiqué de Longoria, c’est de la poudre aux yeux », a déclaré l’ancien joueur et consultant. « Il ne passe pas entre les gouttes, il commence à être un peu mouillé. Aujourd’hui, il est le plus ancien des constructeurs de l’OM nouvelle version. » Pour Larqué, le président marseillais, en poste depuis 2020, ne peut plus se dédouaner, malgré les nombreux changements d’effectif et d’entraîneurs : « De Zerbi n’était pas là la saison dernière, et les joueurs, il y en a 22 nouveaux chaque année, donc il est en grande partie responsable. »

Une pression croissante sur Longoria

Jean-Michel Larqué est également revenu sur une période délicate traversée par Longoria en 2023, évoquant un moment où le dirigeant « était prêt à rendre son tablier ». Et d’ajouter : « Il sait que rien ne lui sera pardonné si l’OM, qui était 2e, n’arrive pas à se qualifier en Ligue des champions. »

Enfin, l’ex-sélectionneur a souligné le manque de stabilité sportive, critiquant le secteur défensif du club : « C’est quand même extraordinaire de voir jouer actuellement l’OM sans défenseurs centraux. » Une remarque qui fait écho aux absences répétées et à l’effectif instable qui pénalisent Marseille cette saison.

À cinq journées de la fin du championnat, l’OM joue gros. Un échec dans la course à l’Europe pourrait renforcer les doutes autour du projet porté par Longoria depuis près de quatre ans.

