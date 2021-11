OM : La DNCG a rendu ses dernières décisions !

L’Olympique de Marseille est passé devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) pour la réexamination de son dossier ! Les sanctions devrait rester les mêmes pour le club appartenant à Frank McCourt !

Les clubs de Ligue 1 sont passés devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) ! Ce vendredi, la LFP a rendu son verdict tant attendu par les supporters marseillais. A l’image du 3 juillet dernier où Frank McCourt s’est vu bridé pour la prise en charge des salaires, la DNCG prévoit encore de surveiller les dépenses marseillaises.

« Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations », est écrit dans le relevé de décision publié ce vendredi 19 novembre 2021…

Voici le relevé de décisions de la LFP après le passage de l’OM devant la DNCG pour le réexamen des comptes de la saison 21-22. « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM pic.twitter.com/eZZJ5QSIfn — Karim Attab (@karimattab1) November 19, 2021

Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

De son côté, Jorge Sampaoli a réclamé des recrues à son propriétaire Frank McCourt et au président Pablo Longoria. En conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Lyon, le coach argentin a affirmé sa volonté d’avoir quelques recrues en plus et notamment des joueurs plus expérimentés… La marge de manoeuvre de la direction de l’OM devrait être restreinte pour le mercato hivernal. Le club avait déjà fait un effort pour recruter Amine Harit avec notamment des indemnités échelonnés pour certains Marseillais.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)