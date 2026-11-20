Malgré cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une quatrième place retrouvée, Daniel Riolo refuse de s’enflammer pour l’Olympique de Marseille. Sur RMC, le journaliste reconnaît la belle dynamique des hommes de Bruno Genesio, mais rappelle que les difficultés financières du club restent entières. À l’approche du mercato hivernal et du prochain passage devant la DNCG, il appelle les supporters et les dirigeants à garder les pieds sur terre.

L’OM a retrouvé des résultats, de la confiance et des ambitions. Après un début de saison catastrophique, les Marseillais se sont replacés dans la course aux places européennes. Une remontée qui suscite un enthousiasme grandissant autour de l’équipe de Bruno Genesio.

Mais dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo estime que cette embellie sportive ne doit pas faire oublier la réalité économique du club.

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« Ils ont trouvé de l’argent quelque part ? McCourt a changé d’avis ? »

Le journaliste redoute notamment que les bons résultats relancent des attentes démesurées concernant les ambitions de l’OM et son prochain mercato.

« On essaie de faire retomber un peu la pression depuis le début de la saison. Actuellement, il y a une très belle séquence, qui va peut-être continuer ce week-end. Puis dans deux semaines, on dira que l’OM peut jouer le podium. Et puisque c’est ça, l’OM va pouvoir à nouveau dépenser de l’argent ? Non, il va falloir rester sérieux. »

Riolo insiste surtout sur un point : la série de victoires n’a pas changé les contraintes financières imposées à Marseille.

« J’entends maintenant que le plus dur est passé pour l’OM. Mais le plus dur, c’est quoi ? Ils ont trouvé de l’argent quelque part ? (Frank) McCourt a changé d’avis ? (…) À Marseille, j’ai l’impression que la folie est toujours derrière la porte, et la porte n’est jamais fermée à clé. »

Une sortie qui fait directement référence à la nouvelle politique d’austérité engagée par Frank McCourt et aux difficultés du club devant la DNCG.

Un mercato toujours sous forte contrainte

Malgré les progrès sportifs, l’OM devra encore défendre sa situation financière devant la DNCG, avec un rendez-vous attendu entre fin novembre et début décembre.

Des ventes pourraient être nécessaires dès janvier, alors que Bruno Genesio espère au contraire renforcer un effectif limité à plusieurs postes.

Cette situation avait été détaillée par le président Stéphane Richard, qui expliquait dans son entretien accordé à RMC que le club aurait dû vendre presque toute son équipe pour pouvoir recruter↗.

La position de Riolo s’inscrit également dans la continuité de ses précédentes analyses. En septembre, il estimait déjà que l’OM devait revoir ses ambitions et reconstruire un modèle économique plus cohérent↗.

Un discours qui rejoint celui de Christophe Dugarry, lequel a récemment défendu la volonté de McCourt de réduire les dépenses malgré les conséquences sportives↗.

Pour Daniel Riolo, Marseille peut légitimement savourer son redressement, mais ne doit pas confondre réussite sportive et redressement financier. La vraie marge de manœuvre du club pour janvier dépendra des décisions de la DNCG, pas uniquement des prochains résultats de l’équipe.