OM : la fortune de McCourt progresse encore en 2026

La richesse de l’actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, poursuit sa progression selon le classement annuel des milliardaires publié par Forbes. L’homme d’affaires américain voit son patrimoine augmenter de 7 % en un an. Malgré cette hausse, il recule paradoxalement dans la hiérarchie mondiale des grandes fortunes.

La fortune de Frank McCourt grimpe à 1,5 milliard de dollars

Le nouveau classement Forbes confirme l’évolution du patrimoine de Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016. La fortune de l’homme d’affaires américain est désormais estimée à 1,5 milliard de dollars en 2026, contre 1,4 milliard de dollars l’année précédente, soit une progression d’environ 7 %.

Cette hausse intervient dans un contexte où la richesse mondiale continue d’augmenter, ce qui explique le recul relatif de Frank McCourt dans le classement. L’Américain de 72 ans passe en effet de la 2 356e place mondiale à la 2 600e position dans la liste des milliardaires établie par le magazine économique.

Installé à Wellington, en Floride, Frank McCourt reste l’actionnaire principal de l’OM, club qu’il a racheté en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus. Son engagement financier dans le football européen s’inscrit dans une trajectoire entrepreneuriale plus large, bâtie entre sport professionnel, immobilier et investissements technologiques.

Un empire construit entre baseball, immobilier et technologie

La fortune de Frank McCourt trouve en grande partie son origine dans le sport américain. En 2004, l’entrepreneur avait acquis la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, avant de la revendre en 2012 pour 2,2 milliards de dollars, une transaction alors record dans le sport professionnel.

Depuis cette opération majeure, Frank McCourt a diversifié ses activités via son groupe McCourt Global, investissant dans l’immobilier, les médias et les technologies. Il a quitté la direction générale du holding en 2023 pour se concentrer sur d’autres projets stratégiques.

Parmi eux figure Project Liberty, une initiative consacrée à la sécurité et à l’évolution d’internet, à laquelle l’homme d’affaires a consacré 500 millions de dollars. Il a également fait un don de 200 millions de dollars à l’université Georgetown pour soutenir la McCourt School of Public Policy, institution qui porte son nom.

Dans le paysage du football français, Frank McCourt demeure ainsi l’un des propriétaires de club les plus fortunés, même si sa richesse reste très éloignée de celle des plus grands investisseurs du sport mondial.