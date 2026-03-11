OM : Un jeune talent recruté cet hiver brille déjà (avec la réserve)

Recruté cet hiver par l’Olympique de Marseille, Victor Joseph commence déjà à faire parler de lui. Arrivé en janvier en provenance du FC Sochaux-Montbéliard pour environ 200 000 euros, le milieu offensif de 19 ans s’illustre avec l’équipe réserve marseillaise.

Aligné avec la formation « Pro 2 » qui évolue en National 3, le jeune joueur a rapidement trouvé ses marques. Samedi, il a encore marqué les esprits en inscrivant un doublé lors de la victoire face à l’ASPTT Dijon (3-1). Grâce à cette performance, le milieu gaucher affiche désormais quatre buts en quatre matches depuis son arrivée et figure déjà sur le podium des meilleurs buteurs de son équipe.

International haïtien chez les jeunes, Joseph avait été recruté par Marseille pour renforcer la réserve et poursuivre sa progression. Avant de rejoindre la Canebière, il n’avait disputé que neuf rencontres avec l’équipe première de Sochaux, entre le championnat National et la Coupe de France. Mais le joueur s’était déjà distingué dans les catégories de jeunes, notamment avec les U19 sochaliens lors de la saison 2024-2025, où il avait inscrit 15 buts en 26 matches.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Victor Joseph confirme aujourd’hui les espoirs placés en lui. Ses performances attirent déjà l’attention en interne, au point que certains imaginent le voir intégrer le groupe professionnel plus tôt que prévu.