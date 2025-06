OM : La grosse déclaration de Rabiot concernant De Zerbi !

Adrien Rabiot aura fait une grande saison à l’OM au point d’être élu olympien de l’année par les supporters. Joueur phare de De Zerbi, il est revenu sur sa relation avec son entraîneur dans un long entretien pour le journal anglais The Athtletic.

Adrien Rabiot aura réussi à conquérir le cœur des Marseillais cette année en s’imposant comme un incontournable du système de jeu de De Zerbi. Arrivé libre en septembre, il aura été l’un des grands artisans de la qualification en Ligue des Champions. Et alors que plusieurs rumeurs autour d’un départ cet été voient le jour, le club espère de son côté le conserver. Le milieu de terrain est, en attendant, revenu sur sa grande saison lors d’un entretien pour le journal The Athletic.

« Avec Roberto De Zerbi ça a tout de suite « matché ». C’est quelqu’un qui parle beaucoup, qui est très dans l’échange, qui explique ses idées et essaie de trouver la bonne position pour chaque joueur. Il travaille beaucoup tactiquement. Il passe ses journées au centre d’entraînement, du matin au soir. Il est fou de foot ! C’est quelque chose que j’ai apprécié car pour atteindre un objectif, tu dois avoir cette passion, cette détermination, cette envie, cette ambition. »

A lire aussi : Mercato OM : Double mauvaise nouvelle pour le poste de latéral gauche !

« Le championnat français est chanceux d’avoir De Zerbi dans ses rangs »

« Nous nous sommes tout de suite entendus et avons beaucoup parlé. Il m’a demandé en tant que joueur le plus expérimenté, de tirer le groupe vers le haut. C’est ce que j’ai fait. Tout le monde sait quel genre de coach RDZ est. Il a fait de grandes choses à Brighton. En Italie il jouit d’une réputation. Il a dû recevoir beaucoup d’offres. Il a été très important pour Marseille cette saison et je pense que le championnat français est vraiment chanceux de compter dans ses rangs un tel entraîneur. »

Une exigence qui passe tout d’abord par les séances d’entraînement, où De Zerbi accorde une grande place à l’analyse des équipes adverses. « C’est un entraîneur qui de donne les clés (du prochain match) à l’entrainement. Il te dira : « cette équipe va jouer de cette manière. Mets-toi dans cette zone, fais ci, fait ça ». C’est la raison pour laquelle il est si bon. C’est presque comme s’il savait comment le match va se dérouler avant même qu’il ait lieu. »