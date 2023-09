OM : La grosse hésitation de Pancho

L’Olympique de Marseille affronte le PSG ce dimanche soir à 20h45. Pour cette rencontre, le coach Pancho Abardonado hésite encore entre deux systèmes.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille joue un gros match face au PSG malgré la crise que le club traverse en ce moment. Pour cette rencontre, les Marseillais ont plusieurs options en terme de systèmes. D’après le journal L’Equipe, le coach marseillais en interim hésiterait à installer une défense à cinq.

Un système à 5 en défense?

Face à l’Ajax Amsterdam, l’OM a joué avec une défense à 4 composée de Lodi, Clauss en latéraux et une charnière Gigot / Mbemba. Cependant, pour assurer un peu plus d’assise face à Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, les Olympiens pourraient opter pour un système à cinq en intégrant donc Balerdi.

En revanche, au milieu de terrain, le coach aimerait installer un trio composé de Kondogbia, Veretout et Rongier. En attaque, il songerait à un duo Vitinha / Aubameyang. Des profils pas vraiment faits pour créer du jeu et qui pourrait être un peu trop défensif.

🗞️ Pancho Abardonado hésite encore entre prolonger le 4-3-3 ou tenter un système à 5 défenseurs.

Les deux systèmes ont été travaillés.

(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/cUVqwLKHVt — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 23, 2023

La compo probable de L’Equipe

P. Lopez

Clauss, Mbemba, Gigot, Balerdi, Lodi

V. Rongier (cap.), Kondogbia, Veretout

Vitinha, Aubameyang.

L’entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado, est notamment revenu sur le style de jeu qu’il veut donner à son équipe en conférence de presse. « Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système. J’en ai un autre. J’ai mes convictions. Je veux un football offensif et mettre les joueurs à leurs postes. Le style que je veux ? Comme quand j’étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. »