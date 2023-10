OM : La grosse inquiétude de Di Meco

Sur l’antenne de RMC ce mercredi avant la rencontre face à l’AEK Athènes, Eric Di Meco a affiché ses inquiétudes concernant la rencontre face à Lyon ce dimanche.

Malgré des résultats sportifs peu convaincants, l‘Olympique de Marseille a su garder une bonne ambiance avec les supporters ces dernières semaines : pas de bronca ni de sifflés pour les joueurs et le coach. Pour Eric Di Meco qui était sur RMC ce mercredi, cette clémence du public pourrait ne pas durer en cas de mauvais résultats, notamment ce jeudi soir face à l’AEK ou contre Lyon ce dimanche.

J’ai peur que ça commence à gronder contre Lyon

« L’OM reçoit Lyon qui est en grande difficulté. Ces deux dernières saisons, on a perdu beaucoup de points à domicile et le public est resté très clément. J’ai peur que ça commence à gronder contre Lyon, s’inquiète Di Meco. C’est le vrai gros match des dernières années, si jamais on les relance, ça risque d’agacer les supporters car il y a une dimension autre que sportive. Si tu fais victoire jeudi soir (contre l’AEK Athènes) et victoire dimanche (contre Lyon), tu oublieras cette défaite à Nice. C’est pour ça qu’il ne faut surtout pas lâcher le match de jeudi, car c’est une victoire qui te met dans de bonnes dispositions pour dimanche »

Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain

Gattuso a insisté sur les détails et le fait de ne pas évoquer la malchance. « On va se concentrer sur le match de demain et on pensera ensuite à la suite. Il faut qu’on fasse un grand match. Je pense qu’on est sur la bonne voie. Il nous manque des détails: être prêt avant de rentrer, parler et s’entraider sur le terrain. Il faut vraiment travailler là-dessus, que les joueurs soient toujours à 1000 à l’heure. Si on continue sur cette voie, on pourra obtenir des résultats. C’est une équipe vivante, qui n’aime pas perdre. Mais il faut améliorer ces détails, sinon on risque d’être médiocres, ce n’est pas l’objectif. Il faudra être attentif aux coups de pieds arrêtés et à leur faculté à attaquer la profondeur. On doit améliorer les détails. Je ne veux pas entendre des phrases sur la malchance ou de la poisse. Sinon ça devient un alibi sans fin. On doit s’améliorer d’un point de vue tactique et technique. Je dois voir avec tous les joueurs pour voir s’ils ont tous bien mis leur maillot. C’est de ma faute. »