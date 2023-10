OM: Les probables titulaires face à l’AEK

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille reçoit l’AEK pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?



Souffrant d’une fracture à la côte, Samuel Gigot sera encore indisponible et devra encore attendre pour reprendre la compétition avec l’OM. C’est la même chose pour Joaquin Correa qui n’est pas encore apte. Par contre, Jordan Veretout et Renan Lodi tout comme Geoffrey Kondogbia ont eux participé au match face à Nice samedi.

Pau Lopez, qui va manquer plusieurs matches, laisse sa place à Blanco. La défense devrait être composée de Clauss, Lodi, Balerdi et Mbemba. Veretout devrait faire son retour au milieu avec Rongier ou Kondogbia ? Devant, Sarr devrait être titulaire à droite, Aubameyang en pointe, Ndiaye sur le côté gauche…

Blanco

Clauss Mbemba Balerdi Lodi

Veretout Kondogbia (ou Rongier)

Harit

Sarr Aubameyang Ndiaye

A LIRE AUSSI: OM : C’est confirmé, gros coup dur pour Gattuso !

#Gattuso : « Pau Lopez a une lésion, il sera avec nous dans 2 semaines. Gigot s’entraîne avec nous mais il doit éviter les duels. Correa revient, repart… On va le mettre au repos. Mughe a aussi une gêne, on verra s’il pourra jouer ou non » #ConfOM #OM pic.twitter.com/HEeHwbr0D0

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2023