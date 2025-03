OM : La grosse mise au point de De Zerbi !

Avant le Classique face au PSG, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier la situation concernant Mason Greenwood et Luiz Henrique, récemment laissés sur le banc. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a balayé les rumeurs de tensions internes et a expliqué ses choix.

« Greenwood & Henrique ? La vérité, c’est que je les ai mis sur le banc parce que je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement. Ce sont de très bons gars, mais ils ne sont pas habitués à jouer le haut du classement. » Une décision purement sportive, selon le technicien italien, qui rappelle l’exigence d’une saison où l’OM joue le haut de tableau.

A lire : Avant d’arbitrer PSG – OM, Turpin au cœur d’une énorme polémique en Italie !

Greenwood et Henrique ? Je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement

L’OM, actuellement deuxième de Ligue 1, doit gérer la pression et la fatigue sur la durée. « Sur dix mois, c’est sûr que ça peut être difficile de maintenir ce rythme. C’est aussi à moi de savoir mettre ce type de joueur sur le banc. » De Zerbi insiste sur la gestion du groupe et sur l’état d’esprit de son effectif. « Mais il n’y a aucun problème. Greenwood et Luiz Henrique, on s’embrasse tous les matins… Vous n’entendrez pas parler d’embrouilles entre les joueurs. Tout le monde veut le bien de l’OM. »

🎙️ La mise au point de De Zerbi concernant Greenwood et Henrique !#DeZerbi : « #Greenwood & #Henrique ? La vérité, c’est que je les ai mis sur le banc parce que je ne les voyais pas à 100% physiquement et mentalement. Ce sont de très bons gars, mais ils ne sont pas habitués à… pic.twitter.com/iMlUhXuWHa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

Alors que certaines rumeurs évoquaient des tensions, le coach marseillais assure que l’ambiance reste bonne et que la dynamique collective prime sur les individualités. « Toutes les statistiques confirment que l’équipe qui est deuxième au classement le mérite. On n’a pas volé cette place. Tant que moi je serai ici, il n’y aura pas d’individualités. »

Une mise au point claire avant un choc crucial face au Paris Saint-Germain, où l’OM tentera de défendre sa place de dauphin.