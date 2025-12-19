OM : La grosse mise au point de De Zerbi face aux journalistes !

Avant le match de dimanche contre Bourg-en-Bresse, Roberto De Zerbi a tenu à rétablir certains faits et à répondre aux rumeurs autour de l’Olympique de Marseille, notamment concernant le vestiaire et le défenseur Leonardo Balerdi.

À l’approche d’une rencontre importante pour clôturer l’année 2025, le coach italien a souhaité clarifier la situation dans son groupe. Selon lui, les informations qui circulent sont mensongères. « Vous ne dites pas toujours la vérité. L’an passé, on avait dit que j’avais perdu mon vestiaire, qu’il y avait une guerre en interne… Puis notre film est sorti et il était assez clair », a-t-il expliqué.

Le technicien affirme n’avoir jamais perdu le contrôle de son vestiaire et insiste sur le respect et l’intégrité qui guident son management. « Je n’ai jamais perdu mon vestiaire. Je ne le perdrai jamais, je suis une bonne personne, je respecte tout le monde, je ne dis pas de mensonges », a-t-il ajouté.

🗣️ De Zerbi débute par une grosse mise au point sur #Balerdi ! “Certaines personnes sont de mauvaise foi”#DeLZerbi : “Vous ne dites pas toujours la vérité. L’an passé, on avait dit que j’avais perdu mon vestiaire, qu’il y avait une guerre en interne… Puis notre film est sorti… pic.twitter.com/OylxXlb1EG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

Balerdi, un capitaine respecté malgré les critiques

Le technicien a ensuite évoqué le cas de Leonardo Balerdi, récemment au centre de rumeurs concernant son état d’esprit et son temps de jeu. De Zerbi a balayé ces accusations : « Ce n’est pas le cas Balerdi, il n’y a pas d’affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe, son potentiel est énorme. C’est l’un des plus grands défenseurs d’Europe en termes de potentiel. Peut-être qu’il n’est pas heureux de son temps de jeu mais il est toujours positif, il est bien élevé ».

Pour le coach italien, il est essentiel de distinguer les critiques constructives des informations publiées pour créer du bruit. « Il y a des choses mensongères, il faut comprendre pourquoi elles sont écrites. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Il faut comprendre ce qui est écrit par des personnes de bonne foi ou de mauvaise foi. On peut critiquer les résultats, j’accepte. Mais les choses qui sortent exprès pour créer du bruit, je n’accepte pas », a-t-il précisé.

De Zerbi a tenu à défendre son vestiaire et protéger la réputation de ses joueurs, en particulier celle de Balerdi. Avec ces déclarations, il montre sa volonté de maintenir un environnement serein et positif à l’Olympique de Marseille, afin que le groupe reste concentré sur ses objectifs sportifs et ne se laisse pas distraire par les rumeurs.