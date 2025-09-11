OM : La grosse mise au point de De Zerbi sur Balerdi !

Info Chrono
À la veille du match entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient au Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur marseillais a notamment été interrogé sur le retour tardif de ses internationaux sud-américains, et plus particulièrement sur Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, dont le début de saison a été marqué par des difficultés.

Revenu seulement jeudi de sélection avec l’Argentine, Balerdi a disputé l’intégralité de la rencontre face à la Bolivie. Son état de fraîcheur interroge avant ce duel important contre les Merlus. Interrogé sur la possibilité de l’aligner, De Zerbi a répondu avec prudence : « Sur Rulli et Balerdi de retour tardif de sélection argentine, il faut voir. Ils ont voyagé, Balerdi a joué 90 minutes. C’est possible qu’il joue, comme l’inverse. J’ai une idée en tête. »

 

De Zerbi entre prudence et confiance sur Balerdi

 

 

L’entraîneur italien n’a pas seulement parlé de l’aspect physique, il a aussi tenu à défendre son joueur, souvent critiqué en ce début d’exercice. « Balerdi a eu un début de saison très difficile, c’est évident. Mais Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. Quand mes joueurs sont en difficulté, j’essaie d’être plus proche d’eux encore. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, il est exemplaire. En dehors de ses erreurs, un supporter doit être fier d’avoir Balerdi. C’est un joueur déterminant pour nous. »

 

 

Ces mots forts témoignent de la relation de confiance entre De Zerbi et son défenseur central. Malgré les critiques, l’ancien joueur de Boca Juniors conserve une place centrale dans le projet de jeu marseillais.

Face à Lorient, l’OM cherchera à confirmer sa solidité à domicile et à poursuivre sa bonne dynamique en championnat. La présence de Balerdi dans le onze de départ reste incertaine, mais son rôle dans le vestiaire demeure essentiel aux yeux de son entraîneur.

